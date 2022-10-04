Глава Нацбанка подает в отставку: что произошло

При этом он заявил, что передаст преемнику сильную банковскую систему

Во вторник, 4 октября, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о том, что он покидает свой пост из-за проблем со здоровьем. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я обратился к Президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Спасибо Президенту Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства — и в мирное, и в военное время. С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером — и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны. Война стала еще одним трудным экзаменом для нашей команды и меня лично — и мы его достойно сдали", — отметил Шевченко.

По словам главы Нацбанка, он уже не может игнорировать собственные проблемы со здоровьем, поэтому принял такое решение, назвав его сложным. При этом, по словам Шевченко, своему преемнику он передаст сильную, капитализированную и устойчивую банковскую систему с верой в то, что она таковой и останется.

"Сегодня НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность быть основой послевоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор", — добавил глава НБУ.

Также он отчитался о работе государственного института во время войны, отметив, что Нацбанк:

обеспечил бесперебойную работу финансовой системы;

не допустил панику на валютном рынке;

остановил масштабный отток капитала для защиты резервов;

удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны;

подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны;

на дипломатическом уровне активизировал механизмы международной финансовой помощи Украине с одной стороны, а с другой — инициировал на международном уровне ряд решений, ослабивших экономику агрессора.

Напоследок Шевченко поблагодарил команду Нацбанка, коллег с финансового рынка, международных партнеров, Верховную Раду и Кабмин за сотрудничество и совместные действия на благо финансовой системы Украины.

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