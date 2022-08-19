Власть планирует ротации в руководстве МВД и СБУ: "Телеграф" узнал, чего ждать

Многие министерства, вероятно, будут возглавлены новыми людьми

В ближайшие месяцы Украина, скорее всего, переживет серьезные изменения в составе действующего правительства страны. Разговоры о предполагаемой отставке премьера Дениса Шмыгаля становятся все более громкими, а вместе с ними появляются и другие предположения. Как, к примеру, о ротациях в руководстве Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Кому именно пророчат высокие должности, смог узнать "Телеграф" из личных источников, приближенных к властной верхушке государства. По словам нашего собеседника, Банковая действительно хочет во многом "перетасовать" министров, чтобы сделать работу правительства более эффективной.

Так, отставка может грозить нынешнему главе МВД Денису Монастырскому. Как известно, он занял кресло министра после отставки "долгоиграющего" чиновника Арсена Авакова. Сейчас же министерство может достаться в управлению нынешнему первому заму Монастырского — Евгению Енину.

Денис Монастырский

Евгений Енин

Не обойдется и без изменений в СБУ. Пока ведомство работает без официального руководителя, однако Василий Малюк, сейчас исполняющий обязанности начальника, может быть переназначен уже полноценно как глава Службы.

Василий Малюк

Напомним, что кроме вероятных кадровых перестановок Украина может столкнуться с общим переформатом министерств. Есть вариант, что несколько ведомств объединят в одно, а во главу их поставят действующего министра образования Сергея Шкарлета.

Также "Телеграф" рассказывал, какой новый пост президент Зеленский может предложить Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Более детально читайте в нашем обширном аналитическом материале: "Зеленский предложил Залужному новую должность, а Украину ждет новый премьер: какие кадровые ротации готовят в ближайшее время"