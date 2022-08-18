Шкарлет может получить еще два министерства в управление: что узнал "Телеграф"

Ближайшие ротации в министерских кругах могут удивить многих украинцев

Конец августа и начало сентября обещают быть насыщенными не только событиями на фронте, но и на политическом поприще. Вполне вероятно, что пытаясь еще более перестроить экономику страны на "военные рейки", в правительстве проведут кардинальные изменения. Одной из таких может стать объединение сразу нескольких министерств, во главу которых имеет все шансы попасть нынешний руководитель МОН Сергей Шкарлет.

Личные источники "Телеграфа" подтверждают информацию о подготовке кардинальных ротаций в Кабинете министров. Прежде всего на подобных шаг могут пойти ради сокращения штата чиновников примерно на 40%. Такой подход поможет сэкономить нынешние расходы министерств — по минимальным подсчетам, на 40%.

Как говорит собеседник нашего издания, приближенный к правящим кругам, прежде всего под объединение могут попасть Минобразования, Минкульт, а также Министерство спорта. Предполагается, что обновленную структуру возглавит нынешний министр образования Сергей Шкарлет, чья кандидатура часто вызывает споры в обществе.

"Не то, чтобы он был эффективным, но других кандидатов сейчас просто нет", — признается наш источник.

Также в планах власти — объединение Министерства реинтаграции с Министерством громад и развития территорий, а Минэкологии может "сойтись" с Минэнергетики. Есть предположения и насчет вероятной "коллаборации" между министерствами экономики и агрополитики. Под вопросом остается и Министерство ветеранов.

В целом Украина может пережить весьма грандиозные политические перестановки в ближайшие месяцы. Так, "Телеграф" уже писал, что есть высокая вероятность замены действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля. На его должность вполне способен претендовать нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Помимо этого мы рассказывали, почему генерал-майор Валерий Залужный может оставить пост Главнокомандующего ВСУ и кого готовят на его место.