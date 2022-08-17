Шмыгалю таки светит отставка? "Телеграф" узнал имя претендента на пост премьера

На Шмыгаля могут "повесить" ответственность за сбежавших из-за войны за границу министров

Разговоры о вероятной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля или вовсе всего украинского правительства ходят уже весьма продолжительное время. Шмыгаль был идеален на своем месте для президента Владимира Зеленского — но лишь до войны. Сейчас политические решения становятся сложнее, а, значит, требуют более радикальных решений. Как, к примеру, замена нынешнего главы правительства на Александра Кубракова, возглавляющего сейчас Министерство инфраструктуры Украины.

Имя этого конкретного человека прозвучало в разговоре корреспондента "Телеграфа" с человеком, приближенным к правительственной верхушке нашей страны. Наш собеседник отметил, что вопрос отставки Шмыгаля уже давно обсуждается в кулуарах, однако ему никак не могли найти замену.

При этом речи об отставке всего Кабинета министров нет. Все потому, что в этой команде есть несколько лиц, которые более чем устраивают Зеленского на своем посту. Это и глава Минцифры Михаил Федоров, и руководитель МИД Дмитрий Кулеба, и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Однако есть и те, кто успел впасть в немилость у лидера государства.

В первую очередь, речь идет о тех главах министерств, которые во время полномасштабного вторжения рф в Украину почему-то оказались за границей. Также не слишком много довольства вызывают те личности, которым весьма сложно работать в условиях боевых действий. Также одной из причин, которая может вызвать отставку Шмыгаля, вероятно, станет сложная экономическая ситуация уже этой осенью.

"На кого-то это нужно будет свалить. Почему бы не на Шмыгаля? — признается "Телеграфу" наш респондент. — Его уже давно думают отправить в отставку, но вопрос был в том, кто его может заменить. Сейчас президент склоняется в сторону Кубракова. Он эффективно показал себя в своей сфере (вероятно, речь о "Большом строительстве" — ред.), даже занимался переговорами по зерну".

Собеседник издания также утверждает, что Кубраков имеет хорошие связи как с главой Офиса президента Андреем Ермаком, так и с его заместителем Кириллом Тимошенко.

Также в перечне претендентов на высокую должность был и глава Министерства развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов. Однако, по мнению источника "Телеграфа", этот чиновник вряд ли вынесет подобную ответственность, даже несмотря на "развитие бурной деятельности".

Отметим, что еще пару месяцев назад на кресло премьер-министра якобы претендовало сразу пятеро человек. Что интересно — в компанию мужчин затесалась даже одна женщина.

Более детально о том, какие перемены могут ожидать украинскую политику в ближайшее время читайте в нашем подробном аналитическом материале: "Зеленский хочет снять Залужного, а Украину ждет новый премьер: какие кадровые ротации готовят в ближайшее время"