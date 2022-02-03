Нападение в масках и забастовка студентов: в Могилянке разгорелся скандал с участием министра

Министр Шкарлет не признал выборы в вузе и назначил новые, что возмутило студентов

В Киево-Могилянской академии разгорелся скандал после выборов президента учебного заведения, в результате которого теперь бастуют студенты. В разборках участвует даже спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который требует разъяснить ситуацию.

Как сообщили в МОН, 27 апреля здесь пройдут новые выборы главы Могилянки, а только что прошедшее в конце января голосование они не признают из-за множественных нарушений.

Мол, самое яркое из них — нападение на избирательный участок группы неизвестных в масках и похищение одного ящика с бюллетенями. Позже пропажу таки обнаружили на соседней улице, вернули и пересчитали голоса, по итогам чего с результатом в 52,8% победил бывший министр образования и науки Сергей Квит, который, к слову, уже возглавлял академию в 2007-2014 годах.

В результате, министр образования Сергей Шкарлет издал приказ, которым назначил новые выборы. Однако это не понравилось студентам, которые 3 февраля в полночь объявили бессрочную забастовку, считая приказ о перевыборах "наступлением на университетскую автономию и обесцениванием академических свобод".

В ситуацию вмешался даже спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, требуя разъяснить дело и аргументировать ситуацию с перевыборами. Также известно, что из-за этой ситуации спикер обратился в главе МВД и генпрокурору, требуя разобраться в деле с похищением урны.

К слову, сам глава МОН Сергей Шкарлет попадает в скандалы не впервые. Ранее его обвинили в плагиате, который якобы нашли в его научных работах. Впрочем, позже министр таки защитил свое имя в суде.

Напомним, о том, почему президент Владимир Зеленский пошел на решение назначить министром именно Шкарлета, "Телеграфу" рассказал профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.