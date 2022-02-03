Напад у масках та страйк студентів: у Могилянці спалахнув скандал за участю міністра

Міністр Шкарлет не визнав вибори у ВНЗ та призначив нові, що обурило студентів

У Києво-Могилянській академії спалахнув скандал після виборів президента навчального закладу, в результаті якого тепер страйкують студенти. У розбираннях бере участь навіть речник Верховної Ради Руслан Стефанчук, який вимагає роз’яснити ситуацію.

Як повідомили в МОН, 27 квітня тут пройдуть нові вибори голови Могилянки, а голосування, яке щойно пройшло наприкінці січня, вони не визнають через численні порушення.

Мовляв, найяскравіше із них — напад на виборчу дільницю групи невідомих у масках та викрадення однієї скриньки з бюлетенями. Пізніше пропажу таки виявили на сусідній вулиці, повернули та перерахували голоси, за підсумками чого з результатом у 52,8% переміг колишній міністр освіти та науки Сергій Квіт, котрий, до слова, вже очолював академію у 2007-2014 роках.

В результаті міністр освіти Сергій Шкарлет видав наказ, яким призначив нові вибори. Однак це не сподобалося студентам, які 3 лютого опівночі оголосили безстроковий страйк, вважаючи наказ про перевибори "наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод".

У ситуацію втрутився навіть речник Верховної Ради Руслан Стефанчук, вимагаючи роз’яснити справу та аргументувати ситуацію з перевиборами. Також відомо, що через цю ситуацію спікер звернувся до глави МВС та генпрокурора, вимагаючи розібратися у справі з викраденням урни.

До речі, сам голова МОН Сергій Шкарлет потрапляє у скандали не вперше. Раніше його звинуватили у плагіаті, який нібито знайшли у його наукових працях. Втім, пізніше міністр таки захистив своє ім’я у суді.

Нагадаємо, чому президент Володимир Зеленський пішов на рішення призначити міністром саме Шкарлета, "Телеграфу" розповів професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань.