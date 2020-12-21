Зеленский берет контроль над студентами: зачем скандального Шкарлета назначили министром

Верховная Рада минимальным количеством голосов (226), под крики «Ганьба!» и упреки в кнопкодавстве назначила министром образования и науки Украины Сергея Шкарлета, обвиняемого в плагиате.

Почему президент Владимир Зеленский пошел на это решение, которое однозначно ударит по его рейтингу, «Телеграфу» рассказал профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

«Я думаю, что назначение Шкарлета министром образования (правильнее сказать – продавливание, а не назначение) – знаковый сигнал. Напомню, что Шкарлет был членом команды «Партии регионов». Он поддерживал Януковича в 2004, 2010, 2012. Потом, правда, пытался баллотироваться от ББП. Но он всегда был связан именно с «регионалами», в том числе с одиозным экс-министром образования и науки Дмитрием Табачником. Но главное то, что он плагиатор, - подчеркивает Алексей Гарань. - Есть масса доказательств, в сети выложено, как целыми страницами списаны пассажи его работ. Это видно даже неспециалистам. О плагиате заявил комитет по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Оно не несет юридической силы. Но является знаковым…»

В позиции Зеленского и его предшественников профессора удивляет то, что они делают явные глупости, которых можно было избежать.

«На пост главы Минобразования были кандидатуры сильных ученых, организаторов. Но Зеленский и его окружение почему-то сделали ставку на одиозного Шкарлета. Условно говоря, Зеленский стреляет себе в ногу. Показывает, что все его предвыборные лозунги о новых кадрах, не замешанных в коррупции, в скандалах – беспочвенны. Не выполняются», - отмечает Алексей Гарань.

На вопрос «зачем Зеленскому такой ценой такой министр образования?» эксперт видит три возможных ответа. Симбиоз которых, предположительно, и подтолкнул Зеленского продавливать кандидатуру Шкарлета.

«Первое – хочет показать, кто в доме хозяин. Мол, буду продавливать, несмотря на сопротивление, несмотря на явные протесты, - поясняет Алексей Гаран. - Второе – у Шкарлета есть поддержка ректоров. А это означает, что они не хотят реформирования и прозрачности в сфере образования. У нас ведь плагиатор - не один Шкарлет. Всё начиналось вообще с Литвина, который был вице-президентом Академии наук… И многие не хотят перемен. Третье – Зеленскому, возможно, нужен «свой человек». Министерство образования – это опосредованный контроль над многим вузами, над студентами. А студенты – люди активные, именно они нередко выходят на протесты. И в этих условиях контроль над сферой образования, в том числе высшего, – немаловажный рычаг».

И все же, Алексей Гарань думает, что для Зеленского это решение (назначение кадра или из прошлого, из мыслящего категориями прошлого, да еще и со скандальным шлейфом) - явный проигрыш.

Как сообщал "Телеграф", рейтинг Владимира Зеленского продолжает падать, оппозиция подталкивает его к внеочередным парламентским выборам. При этом президент является самым влиятельным человеком в стране.

Автор: Андрей Питонов