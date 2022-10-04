Глава Нацбанку подає у відставку: що сталося

При цьому він заявив, що передасть наступнику сильну банківську систему

У вівторок, 4 жовтня, очільник Національного банку України Кирило Шевченко заявив про те, що він залишає свою посаду через проблеми зі здоров'ям. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

"Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час. З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером — і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни. Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто — і ми його гідно склали", — зазначив Шевченко.

За словами очільника Нацбанку, він вже не може ігнорувати власних проблем зі здоров'ям, тому ухвалив таке рішення, назвавши його складним. При цьому, за словами Шевченка, своєму наступнику він передасть сильну, капіталізовану та стійку банківську систему з вірою у те, що вона такою і залишиться.

"Сьогодні НБУ дійсно сильніший, ніж будь-коли, у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною. І зберігає свою здатність бути основою поствоєнного відновлення економіки і спрямовувати на це весь фінансовий сектор", — додав голова НБУ.

Також він відзвітував про роботу державної інституції під час війни, зазначивши, що Нацбанк:

забезпечив безперебійну роботу фінансової системи;

не допустив паніку на валютному ринку;

зупинив масштабний відтік капіталу заради захисту резервів;

втримав інфляцію на адекватному рівні під час війни;

підставив плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни;

на дипломатичному рівні активізував механізми міжнародної фінансової допомоги Україні з одного боку, а з іншого — ініціював на міжнародному рівні низку рішень, які послабили економіку агресора.

Наостанок Шевченко подякував команді Нацбанку, колегам з фінансового ринку, міжнародним партнерам, Верховній Раді та Кабміну за співпрацю та спільні дії на благо фінансової системи України.

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