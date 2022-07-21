Ще один європейський прем'єр-союзник України пішов у відставку

Італія проходить через політичну кризу, яку почасти спричинила реакція на війну в Україні

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі з другої спроби пішов у відставку. Вперше він намагався залишити посаду тиждень тому, але тоді відставку не прийняв президент, а згодом парламент країни проголосував за вотум довіри Драгі.

Про те, що президент країни Серджо Маттарела прийняв відставку, повідомляє агентство Reuters. Голова держави попросив Драгі залишитись виконувачем обов'язків керівника уряду до подальших рішень.

Джерела у італійських політичних колах стверджують, що найімовірніше слідом за відставкою Драгі Маттарелла розпустить парламент. Дострокові вибори прогнозують на жовтень. У четвер вдень італійський президент планує зустрітися зі спікерами обох палат, щоби обговорити подальші дії.

Відставці Драгі передував розкол парламентської коаліції, з якої де-факто вийшла популістська партія євроскептиків "Рух 5 зірок". Де-юре вона залишилась у більшості, проте відмовилась підтримувати спільні рішення, які б не враховували її інтереси.

Одним із ключових спірних питань для італійської влади стало питання підтримки України та надання їй зброї. Драгі був одним із провідних політиків Європи, які формували жорстку відповідь ЄС на російське вторгнення. Натоміть у "Русі 5 зірок" через це стався розкол. З партії зокрема вийшов один з найвпливовіших її членів, міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо. Він пообіцяв створити свою політсилу, яка би підтримала безпартійного Драгі.

Втім, основна причина відставки прем’єр-міністра – це неможливість домовитись щодо заходів по боротьбі з високою вартістю життя в Італії. Звільнення Драгі називають великим ударом по здатності країн проводити найближчим часом реформи. Зокрема, аналітики очікують, що до кінця року не вдасться сформувати новий бюджет.

Як повідомляв "Телеграф", Ді Майо раніше висловив побоювання, що відставка Драгі може позбавити Україну необхідної підтримки з боку Риму. Зокрема, наприкінці червня йшлося, що країна може приєднатись до німецько-нідерландської ініціативи із надання ЗСУ важкої артилерії. Тепер це питання під загрозою.