Еще один европейский премьер-союзник Украины ушел в отставку

Италия проходит через политический кризис, который отчасти повлекла за собой реакция на войну в Украине

Премьер-министр Италии Марио Драги со второй попытки ушел в отставку. Впервые он пытался покинуть пост неделю назад, но тогда отставку не принял президент, а впоследствии парламент страны проголосовал за вотум доверия Драги.

О том, что президент страны Серджо Маттарела все же пошел на это, сообщает агентство Reuters. Глава государства попросил Драги остаться исполняющим обязанности руководителя правительства до дальнейших решений.

Источники в итальянских политических кругах утверждают, что вероятнее всего вслед за отставкой Драги Маттарелла распустит парламент. Досрочные выборы прогнозируют на октябрь. В четверг днем итальянский президент планирует встретиться со спикерами обеих палат, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Отставке Драги предшествовал раскол парламентской коалиции, из которой де-факто вышла популистская партия евроскептиков "Движение 5 звезд". Де-юре она осталась в большинстве, однако отказалась поддерживать общие решения, которые не учитывали бы ее интересы.

Одним из ключевых спорных вопросов для итальянских властей стал вопрос поддержки Украины и предоставления ей оружия. Драги был одним из ведущих политиков Европы, формировавших жесткий ответ ЕС на российское вторжение. Затем в "Движении 5 звезд" из-за этого произошел раскол. Из партии, в частности, вышел один из самых влиятельных ее членов, министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. Он пообещал создать свою политсилу, которая бы поддержала беспартийного Драги.

Впрочем, основная причина отставки премьер-министра – невозможность договориться о мерах по борьбе с высокой стоимостью жизни в Италии. Увольнение Драги называют большим ударом по способности страны проводить в ближайшее время реформы. В частности, аналитики ожидают, что до конца года не получится сформировать новый бюджет.

Как сообщал "Телеграф", Ди Майо ранее выразил опасение, что отставка Драги может лишить Украину необходимой поддержки со стороны Рима. В частности, в конце июня говорилось, что страна может присоединиться к немецко-нидерландской инициативе по предоставлению ВСУ тяжелой артиллерии. Теперь этот вопрос под угрозой.