Глава МИД Италии покинул свою партию из-за Украины

Вместе с ним из партии ушли более 60 депутатов

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из своей партии "Движение 5 звезд" после того, как раскритиковал ее за недостаточную поддержку Украины.

Как информирует Ansa, Ди Майо отметил, что решение о выходе из партии для него было "болезненным", а также, что после его бывшая партия уже не будет крупнейшей в парламенте.

По данным местных СМИ, вместе с главой МИД страны из партии также выходят более 60 депутатов, чтобы присоединиться к новой группе, которую создал Ди Майо. Всего "Движение 5 звезд" имело 227 мест в парламенте, то есть примерно четверть из них покидает партию.

Новая политическая сила будет поддерживать нынешнего премьера страны Марио Драги.

На прошлой неделе глава МИД Италии обвинил лидера "Движения 5 звезд" и бывшего премьера Джузеппе Конте в том, что тот подрывает усилия по оказанию помощи Украине, а также ослабляет позиции его страны в Европейском союзе.

"Мы обязательно должны выбрать, с какой стороны истории находиться — на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора россии", — сказал тогда Ди Майо.

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Стоит отметить, что премьер Италии Марио Драги 16 июня посетил Украину вместе с лидерами Франции, Германии и Румынии. Кроме того, он побывал в разрушенном Ирпене и пообещал, что город будет отстроен.