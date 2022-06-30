Невероятно важно: Италия может помочь Украине серьезным оружием

Официальный Рим пока не подтверждал инсайд коллег-политиков

В Нидерландах заявили, что их общую с Германией инициативу насчет поставок Украине важного артиллерийского вооружения собирается поддержать и Италия. По словам нидерландского премьера Марка Рютте, в Риме готовы поддержать другие европейские страны, дабы "сложная военная ситуация" в Украине побыстрее разрешилась.

Об этом сообщает издание Politico, известное своими инсайдами. При этом журналисты подчеркивают — официального подтверждения от Италии пока не было, вся информация исходит со слов Рютте.

Премьер Нидерландов дал подобный прогноз насчет желания Италии поучаствовать в вооружении ВСУ во время саммита стран НАТО, который проходил в Мадриде. Политик подчеркнул необходимость получения Украиной "достаточного количества" тяжелого вооружения от европейских партнеров.

Также он добавил, что вместе с Германией планирует добавить еще несколько артиллерийских систем, которые могут помочь сломить российское наступление на разных участках фронта. Прежде всего, речь идет о поставках гаубиц Panzerhaubitze 2000. По словам Рютте, "Италия тоже решила внести свой вклад".

Вместе с этим политик раскритиковал другие государства НАТО, которые пока держат дистанцию насчет помощи Украине.

"Невероятно важно, чтобы все страны, у которых еще есть товар на полках, доставили его [в Украину]", — отметил Рютте.

По его словам, это действительно может ослабить защиту некоторых государств, но на данный момент Украина должна получить "приоритетное внимание" Запада.

Следует подчеркнуть, что официальные представители Италии пока никак не комментировали заявление Рютте. При попытках журналистов узнать больше информации, итальянские политики ссылаются на закрытость списков вооружения, которое поступает от них для ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким оружием Италия изначально планировала снабжать украинскую армию, противостоящую российским оккупантам. Спойлер — гаубицы в перечне есть, но не анонсированные Марком Рютте.

Также мы писали, что увеличить военную поддержку Украины основательно планирует и Великобритания.