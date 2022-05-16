Стингеры, 155-мм гаубицы, бронеавтомобили и другое: Италия определилась с военной помощью Украине

Италия решила, какое вооружение передаст Украине

Почти спустя месяц после того, как премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что его страна приняла решение о передаче Украине оружия, в Риме определились, какие именно виды вооружений поставят ВСУ.

Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

Так, согласно информации, Италия решила передать Украине 155-мм буксируемые самодвижущиеся гаубицы FH70, защищенные от мин бронеавтомобили Iveco Lince, а также противотанковое вооружение, минометы, ПЗРК Stinger, пулеметы и боеприпасы.

О количестве планируемых к передаче Украине вооружений не сообщается, однако всего на вооружении у Италии имеется 163 таких гаубицы.

Согласно данным из открытых источников, гаубицы FH70 были приняты на вооружение ряда стран в 1978 году и остается до сих пор. Гаубица оснащена полуавтоматической системой подзарядки, которая обеспечивает скорострельность до 6 выстрелов в минуту. Также FH70 имеет возможность совершить серию из 3 выстрелов за 15 секунд. Дальность стрельбы стандартными боеприпасами – 24 км, американским активно-реактивным снарядом М549А1 – 30 км.

Стрельбы из FH70 итальянской армии

Стандартный фугасный снаряд весит 43,5 кг и содержит 11,3 кг взрывчатого вещества.

Вспомогательная силовая установка позволяет гаубице FH70 самостоятельно передвигаться со скоростью 16 км/ч.

Как сообщалось, 11 мая в США заявили, что уже передали Украине почти все из обещанных гаубиц М-777 вместе с боекомплектом.