Марио Драги пытался уйти в отставку, но его не отпустили: подробности политического кризиса в Италии

Политик пережил вотум недоверия

В четверг, 14 июля, на 141-й день полномасштабного вторжения рф в Украину премьер-министр Италии Марио Драги объявил об отставке.

Об этом сообщает ansa.it. Это произошло после того, как популистская партия "Движение 5 звезд", которую связывают с кремлем, отказалась участвовать в правительственной коалиции.

"Хочу сообщить вам, что сегодня вечером я подам прошение об отставке президенту Италии. В последние дни я со своей стороны прилагал все усилия, чтобы продолжать совместное движение, пытаясь удовлетворить требования политических сил. Как стало очевидным из сегодняшнего обсуждения в парламенте, этого не было достаточно", — заявил Драги.

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги, сообщает rainews.it.

Напомним, Драги в четверг пережил вотум недоверия в Сенате Италии. "За" вотум доверия свой голос отдали 172 сенатора, 39 проголосовали против. Отметим, "Движение 5 звезд" отказалось участвовать в голосовании по предложению о выделении примерно 23 млрд евро на помощь страдающим от инфляции гражданам и компаниям.

Примечательно, что Драги поддерживает большинство в обеих палатах парламента Италии даже без учета "Движения 5 звезд". Однако Марио, приходя к власти в 2021 году, пообещал, что покинет пост премьера, если кто-то из участников коалиции уйдет в оппозицию. Лидер "Движения пять звезд", экс-премьер Джузеппе Конте, не объявлял о выходе из коалиции, но заявлял, что не будет поддерживать правительство, когда на позицию его партии не обращают внимание. К слову, сам Драги — беспартийный.

Партия "Движение 5 звезд" имеет популистский толк и является евроскептиками, а "последней каплей", предшествовавшей этому кризису, стала война в Украине. По сути, эту политическую силу расколол вопрос предоставления оружия воюющей с рф стране.

Ранее Драги вместе с несколькими лидерами европейских стран посетил Киев. Поездка итальянского премьера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом на поезде "Укрзализныци" стала мемом.