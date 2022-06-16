Поездка Макрона, Шольца и Драги на поезде "Укрзализныци" стала мемом: лучшие шутки и фотожабы из сети

Украинцы с юмором приняли серьезный визит европейских лидеров

В четверг, 16 июня, в Киев приехали лидеры сразу трех европейских стран — президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Высокопоставленные европейские чиновники прибыли в Украину впервые с начала полномасштабного российского вторжения. Примечательно, что все трое добирались в столицу Украины на поезде в одном вагоне, а опубликованные фотографии изрядно насмешили сеть.

Конечно, поездка чиновников такого ранга не осталась без внимания украинцев и ее сопроводили множеством мемов и фотожаб. "Телеграф" собрал лучшие из них в подборку.

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Встреча трех европейских лидеров насмешила писателя и музыканта Сергея Жадана. Их радостные рукопожатия он сравнил с вручением повестки в военкомат, однако уже после посещения вагона-ресторана.

А вот главный редактор издания "Бабель" Евгений Спирин наоборот пошутил о том, что Шольц, Макрон и Драги предпочли бы избежать мобилизации, особенно встречи с Закарпатской территориальной обороной.

Многие шутки в сети были посвящены факту поездки европейских лидеров в Украину по железной дороге. Некоторые шутили о "водичке с газом или без", вероятно намекая на газовые контракты с РФ, с расторжением которых лидеры стран ЕС затягивают.

Часть пользователи шутили о соседстве в поезде с Макроном, Шольцом и Драги. Европейским лидерам даже приписали несколько украинских традиций типа вареных яиц и курочки в дорогу, а вот Шольца не оставили без немецкого шнапса.

Кстати, над канцлером ФРГ Олафом Шольцом шутили больше всего, отметив, что якобы он очень простой человек, который дорогой в Украину отказался от постели в плацкартном вагоне и даже забрал сахар, чтобы угостить детей.

А вот народное творчество по теме поездки лидеров стран ЕС в плацкартном вагоне среди сонных мужчин, голых стоп на верхних полках и других известных путешественникам вещей.

Без упоминания о Путине, которому Макрон, Шольц и Драги просят "сохранить лицо", тоже не обошлось.

Ранее "Телеграф" сообщал, что делегация европейских лидеров посетила разбитый россиянами Ирпень — эта поездка заставила Макрона заговорить по-другому по отношению к РФ.