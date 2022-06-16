Поїздка Макрона, Шольца та Драгі потягом "Укрзалізниці" стала мемом: кращі жарти та фотожаби з мережі

Українці з гумором сприйняли серйозний візит європейських лідерів

У четвер, 16 червня, у Київ приїхали лідери одразу трьох європейських країн — президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Високопоставлені європейські чиновники прибули в Україну вперше від початку повномасштабного російського вторгнення. Примітно, що всі троє добиралися у столицю України поїздом в одному вагоні, а опубліковані фотографії неабияк насмішили мережу.

Звісно, що поїздка чиновників такого рангу не залишилася без уваги українців й вони супроводили її безліччю мемів та фотожаб. "Телеграф" зібрав найкращі з них у добірку.

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Зустріч трьох європейських лідерів насмішила письменника та музиканта Сергія Жадана. Їх радісні рукостискання він порівняв з врученням повістки до військкомату, однак вже після відвідування вагона-ресторана.

А от головний редактор видання "Бабель" Євген Спірін навпаки пожартував про те, що Шольц, Макрон та Драгі воліли б уникнути мобілізації, а особливо зустрічі із Закарпатською територіальною обороною.

Чимало жартів у мережі було присвячено факту поїздки європейських лідерів в Україну залізницею. Дехто жартував про "водичку з газом чи без", ймовірно натякаючи на газові контракти з РФ, з розірванням яких лідери країн ЄС зволікають.

Частина користувачів жартувала про сусідство у поїзді з Макроном, Шольцом та Драгі. Європейським лідерам навіть приписали трохи українських традицій на кшталт варених яєць та курочки в дорогу, а от Шольца не лишили без німецького шнапсу.

До речі, над канцлером ФРН Олафом Шольцом жартували чи не найбільше, зазначивши, що нібито він дуже проста людина, яка дорогою в Україну відмовилася від постелі в плацкартному вагоні й навіть забрав цукор, аби пригостити дітей.

А ось народна творчість на тему поїздки лідерів країн ЄС в плацкартному вагоні посеред сонних чоловіків, оголених стоп на верхніх полицях та інших відомих мандрівникам речей.

Без згадки про Путіна, якому Макрон, Шольц та Драгі просять "зберегти обличчя", також не обійшлося.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що делегація європейських лідерів відвідала розбитий росіянами Ірпінь — ця поїздка змусила Макрона заговорити по-іншому стосовно РФ.