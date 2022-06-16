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Війна — день 113: окупанти тиснуть на Донбасі, а Захід готує нову зброю для ЗСУ

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Війна триває вже 113 днів Новина оновлена 16 червня 2022, 00:05
Війна триває вже 113 днів

Оперативно про головне за 16 червня

Повномасштабна війна росії проти України триває вже 113 днів, основні бойові дії розгортаються на Донбасі, де росіяни відчайдушно намагаються захопити Сєвєродонецьк. Українські захисники стійко тримають оборону навіть попри те, що мають серйозну нестачу артилерії та важкої техніки. Тим часом у США оголосили про виділення нового масштабного пакету військової допомоги, який включає гаубиці і снаряди до РСЗВ.

У цій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 16 червня. Проте більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, новини за 13 червня можна прочитати у нашому матеріалі за неділю: "Війна — день 110: окупанти продовжують наступати на Донбасі, виснажуючи свою армію".

Інформація за 14 червня доступна у трансляції: "Війна — день 111: російські війська штурмують Донбас, але суттєвих успіхів не досягли".

А про те, що відбувалося 15 червня, читайте у зведенні: "Війна — день 112: ЗСУ підбираються до Херсона, а росіяни стріляють у мирні міста"

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#Україна #Росія #Війна