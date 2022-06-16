росія має більше артилерії, але українці мають перевагу: у США похвалили бійців ЗСУ

У ЗСУ є важлива перевага над російською армією, кажуть у США

Військове командування США переконане, що українські війська більш ефективно використовують артилерію, ніж російські окупанти.

Про це розповів голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час брифінгу за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн", передає ТСН.

За його словами, існують різні оцінки того, яке співвідношення артилерії в України та росії.

"Хтось каже 45 до одного, 20 до одного, 10 до одного. Але насправді ніхто не знає, які точно цифри. Хоча справді – у росії більше, на жаль", — сказав він, але додав, що зараз йде "не війна цифр".

За словами Міллі, росіяни часто використовують артилерію для безцільних обстрілів українських міст, через що 20 тисяч цивільних загинуло, а ще 6 мільйонів були змушені покинути свої будинки. При цьому він зазначив, що застосування артилерії окупантами не сприяє досягненню військових цілей, а росіяни часто "стріляють, щоб стріляти".

Водночас генерал наголосив, що українські війська застосовують артилерію більш ефективно.

"Росіяни втратили близько 30% всіх власних бойових ресурсів. Українці борються ефективніше тактично", — розповів Міллі і зазначив, що США передали Україні близько сотні одиниць артилерії крім РСЗВ HIMARS, які прибудуть до України до кінця червня.

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Як повідомлялося раніше, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ отримають від США ще 18 гаубиць у рамках нового пакету військової допомоги на 1 мільярд доларів.