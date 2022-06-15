Американський генерал назвав крайні терміни постачання надважливої зброї в Україну

Тяжка американська зброя незабаром захищатиме українську землю

Ракетні системи залпового вогню HIMARS, які так лякають росіян, до кінця місяця будуть доставлені в Україну.

Про це у середу, 15 червня, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі за підсумками зустрічі Рамштайн-3 у Брюсселі, передає ВВС.

За словами генерала, українські солдати пройшли навчання на РСЗВ HIMARS, і до кінця червня ці системи будуть доставлені в Україну для оборони Донбасу. Дане навчання пройшли 60 військовослужбовців ЗСУ. До речі, 420 українських захисників успішно пройшли навчання з експлуатації гаубиць M777. Також українці проходять підготовку в освоєнні американських бронетранспортерів та безпілотників. Міллі зазначив, що Україна отримала від міжнародної спільноти 97 000 протитанкових систем — "більше, ніж танків у всьому світі".

Генерал додав, що українці набагато краще використовують артилерію, а росіяни "стріляють, щоб стріляти". При цьому у росії, на жаль, колосальна перевага над ЗСУ у кількості цього виду озброєння.

Нагадаємо, Білий дім офіційно оголосив про постачання військової допомоги Україні в розмірі 700 млн доларів, куди увійшли й РСЗВ HIMARS. Повідомляється, що американці передадуть Україні РСЗВ М270 та М142 HIMARS, щоправда, лише для оборони, тобто недалекобійної дії. За інформацією американських ЗМІ, разом із системами Україна отримає до них боєприпаси М31 GMLRS дальністю 64-70 км, що може суттєво змінити ситуацію на фронті, адже дальність ракет М31 перевищує всі аналогічні реактивні та ствольні артилерійські системи рф й дасть ЗСУ перевагу в дальності ураження. До речі, посол Бріджит Брінк розповіла, що обмежень по дальності РСЗВ для українських захисників США не запроваджували.