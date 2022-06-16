Арестович оцінив результат "Рамштайну-3": Потрібно більше

Україні доведеться почекати з масштабним контрнаступом

Темпи постачання важкої зброї, які були озвучені після зустрічі у форматі "Рамштайн", не дозволять Україні найближчим часом реалізувати свої плани щодо масштабного контрнаступу. Втім, не все так погано, як може здатися.

Як розповів під час бесіди з правозахисником Марком Фейгіним радник глави Офісу президента Олексій Арестович, країни НАТО передадуть українським захисникам 18 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

За його словами, цього вистачить, щоб "зробити дуже неприємно росіянам", проте Україна потребує більшої кількості зброї.

Водночас Арестович зазначив, що реальні потреби в РСЗВ в українських військах можна оцінити як у "два чи три рази більше", хоча навіть кілька машин цього типу можуть суттєво змінити правила бою на окремому напрямку.

"Найнеприємніше — що ця допомога надійде тільки в серпні, а це означає, що липень ми проходитимемо з теперішніми запасами", — сказав він.

Також він додав, що плани з контрнаступу, враховуючи це, доведеться зрушити на "місяць-другий, а то й на три".

Як повідомлялося раніше, Україна отримає від США новий пакет військової допомоги, до якого входить 18 гаубиць калібру 155-мм.

Крім того, Німеччина пообіцяла надати три РСЗВ Mars, Словаччина – вертольоти Мі-17, а Польща та Нідерланди – артилерію.