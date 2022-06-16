Глави трьох країн ЄС в Україні: що відомо про візит

Українська влада неодноразово критикувала європейських політиків за зволікання з підтримкою України

В Україну прибули німецький канцлер Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та італійський глава уряду Маріо Драгі. Передбачається, що візит спрямовано на підтримку України.

З польського міста Жешув, де три європейські лідери зустрілися, вони прямують до Києва. Шольц, Макрон та Драгі приїхали за день до того, як буде озвучено рекомендацію про статус України як кандидата до Європейського союзу.

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Джерела повідомляють, що переговори з Україною будуть присвячені не лише вступу України до ЄС, а й воєнній ситуації, а також подальшій допомозі. Німецькі журналісти припустили, що канцлер везе "позитивні новини" нашій країні.

Італійські ЗМІ зазначають, що окрім демонстрації підтримки України, європейські лідери також намагаються зробити крок у відповідь на критику українським президентом Володимиром Зеленським країн Європи за повільну допомогу з озброєнням. Іншою метою візиту може стати демонстрація російському диктатору володимиру путіну, що ЄС має єдину мету, попри інтереси країн, що не завжди збігаються.

Раніше "Телеграф" писав, що Німеччина пізніше висловилася на підтримку України зброєю і тягне з поставками, але президент Зеленський зазначив, що німецькому канцлеру доведеться зайняти у війні сторін, а не балансувати. Франція також була однією із країн, які включилися на підтримку України пізніше. Макрон неодноразово заявляв, що війна, хоч і стала помилкою, але необхідно дозволити путіну "зберегти обличчя".