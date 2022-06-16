Главы трех стран ЕС в Украине: что известно о визите

Украинская власть не единожды критиковала европейских политиков за проволочки с поддержкой Украины

В Украину прибыли немецкий канцлер Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский глава правительства Марио Драги. Предполагается, что визит направлен на поддержку Украины.

Из польского города Жешув, где три европейских лидера встретились, они направляются в Киеве. Шольц, Макрон и Драги приехали за день до того, как будет озвучена рекомендация о статусе Украины как кандидата в Европейский союз.

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Источники сообщают, что переговоры с Украиной будут посвящены не только вступлению Украины в ЕС, но и военной ситуации, а также дальнейшей помощи. Немецкие журналисты предположили, что канцлер везет "позитивные новости" для нашей страны.

Итальянские СМИ отмечают, что кроме демонстрации поддержки Украины, европейские лидеры также пытаются сделать ответный шаг на критику украинским президентом Владимиром Зеленским стран Европы за медленную помощь с вооружением. Другой целью визита может стать демонстрация российскому диктатору владимиру путину, что у ЕС единая цель, несмотря на не всегда совпадающие интересы стран.

Ранее "Телеграф" писал, что Германия позже высказалась в поддержку Украины оружием и тянет с поставками, но президент Зеленский отметил, что немецкому канцлеру придется занять в войне сторону, а не балансировать. Франция также была одной из стран, которые включились в поддержку Украины позднее. Макрон не раз заявлял, что война, хоть и стала ошибкой, но необходимо позволить путину "сохранить лицо".