росія концентрується на Бахмутському напрямку та зміцнюється на півдні: свіжі карти боїв в Україні

Ворог хоче завершити кільце оточення українських військ

На північний схід від Харкова продовжуються бої, а Сєвєродонецьк тримається, попри удари по ньому і найближчих населених пунктах.

За даними Інституту вивчення війни, ворог намагається наступати навколо траси Бахмут-Лисичанськ, щоб завадити українському постачанню. Наступ росіян на Слов’янськ продовжується.

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На півдні окупанти зміцнюють позиції у Херсонській та Запорізькій області, посилюють присутність у Чорному морі.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ситуація у Сєвєродонецьку: місто та прилеглі населені пункти під обстрілом, ворог намагається ізолювати українських військових після того, як росіяни зруйнували мости. Атака на місто йде з різних напрямків, але завод "Азот" не захоплений. Журналіст Юрій Бутусов повідомляє із міста, що місця переправ обстрілюються росіянами, а також на "Азоті" залишилося 520 цивільних осіб.

Росармія атакує в Тошківці, щоб наступати на Лисичанськ замість форсування Сіверського Дінця.

Карта боїв навколо Сєверодонецька

Наступ на Слов’янськ продовжується, російські джерела повідомляють про захоплення Долини за 20 км від міста. Вони також можуть використовувати позиції навколо Богородичного для операцій вздовж траси М03, яка більш відома як Київ-Харків-Довжанський. Її ділянка проходить через Слов’янськ та Бахмут.

На схід від Бахмута окупанти також наступають і могли прорвати українську оборону у Врубівці, де вчора ще точилися бої, також атакують Миколаївку, Ясилівку, Яківну, Берестове. Ці села знаходяться за 10 км від траси. У цей район із Куп’янська перекинули додаткові сили. Дослідники вказують, що концентрація військ на цьому напрямку може бути пов’язана зі спробою завершити оточення Лисичанська та Сєвєродонецька.

Карта боїв у Харківській та Луганській областях

Харків

Окупанти продовжують наступ. Бої можуть йти у селі Рубіжному, Цупівці, Терновій, Старому та Верхньому Салтові. Харків та область під обстрілом.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

росія воліє готуватися до можливих українських контратак. Ворог покращує свої позиції біля двох населених пунктів на південний схід від Давидового броду. Також у Дніпрорудне перекинули техніку з Криму, а у Василівці ворог перегруповується. Щоб посилити позиції в Мелітополі, противник розгорнув комплекс РЕБ.

Тим часом на острові Зміїний збільшується кількість російської техніки, а окупанти запустили морський порт у Херсоні.

Карта боїв на півдні України

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Раніше "Телеграф" писав про головну мету ЗСУ — це Керченський міст, яким на південь України завозяться російські військові та техніка.

Попри наявність у росіян більшої кількості артилерійського озброєння, українці мають перед ними певну перевагу, вважають у США.