росія засилає диверсантів та штурмує на двох напрямках (карти)

На лінії фронту точаться бої

Українські військові на фронті перебувають під постійним вогнем супротивника. Ворог обстрілює у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.

Згідно з ранковими даними Генштабу ЗСУ, штурм російські війська ведуть на Слов’янському та Бахмутському напрямку, бої йдуть у Сєвєродонецьку, на різних точках фронту.

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На Слобожанському напрямку ворог готується до наступу та перегруповує війська, на Харківському – веде інтенсивний артилерійський обстріл у районах Базаліївки, Уд, Верхнього Салтова.

Ворог намагається знайти слабкості в українській лінії оборони у бік Слов’янська, веде штурмові дії. Біля Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вернопілля обстрілює з артилерії цивільну інфраструктуру.

Атака росії у Слов’янському напрямку з боку Ізюму

З боку Лимана ворог обстрілює підрозділи в районі Піскунівки, з усієї зброї, що є у росіян, вони обстрілюють українських військових у районі Білогорівки, Лисичанська, Сєвєродонецька. Окупанти намагаються захопити місто, точаться бої.

На Бахмутському напрямі російські війська намагаються покращити тактичне становище штурмом. Обстріл ведеться в районах Веселого, Соледара, Берестового та Вовчоярівки.

Атака росії на Бахмутському напрямку

Щоб скувати українські підрозділи на Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому напрямках ворог обстрілює Новобахмутівку, Водяне, Першотравневе, Микільське, Антонівку, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів. На південному сході країни українські захисники також виявили та ліквідували диверсантів у напрямку Єгорівка-Шевченко.

Обстріли українських військових продовжуються і на півдні, ворог облаштовує позиції біля Безводного та Іщенка.

Раніше "Телеграф" писав, що на півдні український контрнаступ можна провести і завершити вже до кінця літа, але є один фактор. Ворог стягує туди війська та перегруповує їх. Згідно з картами бойових дій, у Дніпрорудне загнали підкріплення з Криму.