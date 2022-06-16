Ворог просувається: нардеп розповів про проблеми України на фронті

Оборона України дається воїнам високою ціною

росія на фронті вчиться на своїх помилках і змінює тактику — крім покращення координації дій, ворог звузив фронт і на ньому поливає українських військових огнем.

Витримати такий вогонь дуже важко, а відповідати нічим — Україна не має такої кількості озброєння, розповів "Українській правді" нардеп і член комітету ВР з оборони Сергій Рахманін.

Чому росії не виграти війну проти України?

Також політик зазначив, що боєкомплекту не вистачає. Саме так ворог повільно, але виштовхує українських воїнів. "Вони нас вичавлюють дуже повільно, але досить методично. Не завжди їм це вдається, але така тактика спрацьовує", — Рахманін також описав, як росіяни атакували міста та населені пункти, звідки відступили українські військові.

спочатку ракети — керовані, авіаційні, крилаті

авіація

далекобійна артилерія та РСЗВ

ствольна та мінометна артилерія

танки

останньою — піхота "заходить на те, що залишилося від будівель або позицій".

Якщо ворог намагається оточити в "котел" українські військові відступають, щоб зберегти життя військових, але заходять вони фактично в руїни — Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк. Рахманін каже, що від міст мало що залишилося, гори цегли та спалені будинки.

У Сєвєродонецьку продовжуються бої

Проблема із запасом боєкомплекту в України

Якщо росія сама може виробляти та підвозити на фронт боєприпаси, то в України ситуація інша — вони закінчуються, купити їх можна у третіх країн, зокрема, у країн НАТО, які відмовляються від таких калібрів і переходять на інший стандарт. Те, що Україні передають, вистрілюється того ж дня. Рахманін підкреслює, що мова про тисячі снарядів на день.

Найскладніше з далекобійним вогнем — Україна практично закінчує запас боєкомплекту для систем залпового вогню, які можуть достріляти на 50-70 км. Через це атаку ворога зупинити важче. "Вони постійно підганяють туди нові та нові види озброєнь, які знімають із зберігання та спрямовують у зону бойових дій. У нас такої можливості поки немає. І, головне, навіть не у кількості стволів, а у боєкомплектах", — повідомив нардеп.

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Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що військові на півдні України можуть провести успішний контрнаступ уже до кінця цього літа за умови постачання озброєння від союзників. Попри меншу кількість важкої артилерії в України, у США відзначили важливу перевагу перед російськими військовими – ефективність стрільби.