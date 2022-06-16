У Франції здивували заявою щодо України та війни

Від перемоги України залежить майбутнє Європи

Французькі дипломатичні джерела стверджують, що влада країни підтримує повернення Україною початково своїх територій. У тому числі йдеться і про деокупацію Криму, незаконно анексованого росією у 2014 році.

Французи будуть не проти, якщо це станеться у рамках повноцінної військової перемоги українською армією над путінськими військовими. Таку заяву особистих джерел цитує CNN.

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Журналістам вдалося роздобути таку інформацію від одного з дипломатів, які супроводжують президента Франції Емманюеля Макрона у поїздці Україною 16 червня.

"Ми за цілісну перемогу з відновленням територіальної цілісності на всіх територіях, захоплених росіянами, включно з Кримом", — цитує видання заяву французького політика.

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Також він заявив, що після перемоги України у війні нашій державі потрібно зміцнити відносини з НАТО, щоб "побудувати міцний світ". За словами дипломата, зараз українці виборюють безпеку всієї Європи.

Слід зазначити, що така позиція виглядає дивно на тлі постійної "милостивої" політики Макрона щодо путіна та його уряду. Як відомо, Макрон не один раз з початку повномасштабного вторгнення рф дзвонив російському диктатору, а також переконував світову спільноту "не принижувати росіян". Більше того, існує ймовірність, що французький лідер продовжує таку полеміку, підмовляючи Володимира Зеленського повернутися до переговорів із росією.

Цікаво, що на тлі всього цього деякі українські експерти вважають, що європейські лідери, які прибули в Україну, переконуватимуть нашого президента не воювати за Кримський півострів.