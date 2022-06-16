Путінський патріарх кирилл все ж таки потрапив під західні санкції

Окрім нього, під жорсткі обмеження потрапили ще кілька путінських поплічників

Уряд Великої Британії вніс до списку санкцій предстоятеля російської православної церкви — патріарха московського Кирила (Гундяєва), відомого своїми заявами про те, що "росія ніколи ні на кого не нападала, а просто захищалася від ймовірної небезпеки з боку України та Заходу".

Як повідомили у пресслужбі уряду, патріарх московський опинився під санкціями "через його значну підтримку" так званої російської "спецоперації" в Україні.

В рамках санкційного пакета проти путінського поплічника планується заморожування активів у британській юрисдикції, а також заборона на в'їзд до Великої Британії.

Також зазначається, що санкційні обмеження були впроваджені й проти керівника компанії "Волга-Дніпро", заступника голови адміністрації Херсонщини, а також проти уповноваженої з прав дитини у рф марії львової-бєлової.

Варто додати, що московського патріарха кирила раніше планували внести до попереднього санкційного пакета від Європейського Союзу, проте, згідно з даними ЗМІ, його "відбила" Угорщина.

Нагадаємо, що вірний союзник кривавого російського лідера володимира путіна глава російської православної церкви патріарх кирило відмовився засудити рішення москви щодо вторгнення в Україну та назвав противників росії в Україні "злою силою".

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що в Україні запропонували заборонити діяльність московського патріархату через те, що він підпорядковується до російської православної церкви, яка благословляє росіян на війну проти українців.