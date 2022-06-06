"Перефарбувався у повітрі?" Митрополит УПЦ "отримав" після запізнілої критики патріарха Кирила

У мережі священнослужителя розкритикували за вкрай запізнілу реакцію

Настоятель Вознесенського Банченського чоловічого монастиря УПЦ МП (Чернівецька область) митрополит Лонгін (Михайло Жар) виступив з критикою глави РПЦ патріарха Кирила (Гундяєва) за те, що він благословив війну росії проти України.

Відеозапис проповіді з'явився на Instagram-сторінці монастиря. Очевидно, що таким чином священнослужитель намагався врятуватися від засудження своєї діяльності.

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"Ви відповісте перед Господом Богом за кожного вбитого. Ви поранили весь український православний мир. Ви принесли нам великий біль. Не шукайте собі виправдань. Совість не мучить вас, ваша святість? Це так не прощається", — сказав у проповіді митрополит Лонгін.

При цьому він закликав парафіян молитися за настоятеля московського патріархату в Україні Онуфрія. Настоятель Банченського монастиря зазначив, що він "дуже страждає за церкву та народ".

Користувачі мережі розділилися у поглядах на ситуацію. Дехто написав, що митрополит "прозрів", а інша частина висловила думку, що він просто "перефарбувався", аби не мати проблем у подальшій діяльності. Щодо діяльності Московського патріархату — тут громадяни були категоричними та зазначили, що його треба розігнати, адже більшість так званих отців — це агентурна мережа КДБ ще з часів розпаду СРСР.

Довідка: УПЦ Московського патріархату — неофіційна назва УПЦ, що збереглася з часів існування паралельно до Української православної церкви Київського патріархату (на основі якої після отримання томоса про автокефалію була створена ПЦУ — Православна церква України).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада підтримала введення санкцій проти патріарха Кирила, від якого відвернулись навіть у Московському патріархаті, та семи інших діячів РПЦ. Обмеження проти російських священнослужителів пропонують запровадити на 10 років.

Тим часом окремі церкви УПЦ МП під час війни почали поступово переходити під протекторат Православної Церкви України. Зокрема, самі священнослужителі наголошують, що не бажають бути колаборантами, розуміючи, яка небезпека нависла нині над нашою державою.