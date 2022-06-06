"Перекрасился в воздухе?" Митрополит УПЦ "получил" после запоздалой критики патриарха Кирилла

В сети священнослужителя раскритиковали за крайне запоздалую реакцию

Настоятель Вознесенского Банченского мужского монастыря УПЦ МП (Черновицкая область) митрополит Лонгин (Михаил Жар) выступил с критикой главы РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева) за то, что он благословил войну россии против Украины.

Видеозапись проповеди появилась на Instagram-странице монастыря. Очевидно, что таким образом священнослужитель пытался спастись от осуждения своей деятельности.

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"Вы ответите перед Господом Богом за каждого убитого. Вы ранили весь украинский православный мир. Вы принесли нам большую боль. Не ищите себе оправданий. Совесть не мучает вас, ваша святость? Это так не прощается", — сказал в проповеди митрополит Лонгин.

При этом он призвал прихожан молиться за настоятеля московского патриархата в Украине Онуфрия. Настоятель Банченского монастыря отметил, что он "очень страдает за церковь и народ".

Пользователи сети разделились во взглядах на ситуацию. Некоторые написали, что митрополит "прозрел", а другая часть высказала мнение, что он просто "перекрасился", чтобы не иметь проблем в дальнейшей деятельности. Относительно деятельности Московского патриархата здесь граждане были категоричными и отметили, что его нужно разогнать, ведь большинство так называемых отцов — это агентурная сеть КГБ еще со времен распада СССР.

Справка: УПЦ Московского патриархата — неофициальное название УПЦ, сохранившееся со времен существования параллельно Украинской православной церкви Киевского патриархата (на основе которой после получения томоса об автокефалии была создана ПЦУ — Православная церковь Украины).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада поддержала введение санкций против патриарха Кирилла, от которого отвернулись даже в Московском патриархате, и семи других деятелей РПЦ. Ограничения против русских священнослужителей дают ввести на 10 лет.

Между тем, отдельные церкви УПЦ МП во время войны начали постепенно переходить под протекторат Православной Церкви Украины. В частности, сами священнослужители подчеркивают, что не желают быть коллаборантами, понимая, какая опасность нависла сейчас над нашим государством.