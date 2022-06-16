Путинский патриарх кирилл все же попал под западные санкции

Кроме него, под жесткие ограничения попали еще несколько путинских приспешников

Правительство Великобритании внесло в список санкций предстоятеля русской православной церкви — патриарха московского кирилла (гундяева), известного своими заявлениями о том, что "россия никогда ни на кого не нападала, а просто защищалась от вероятной опасности со стороны Украины и Запада".

Как сообщили в пресс-службе правительства, патриарх московский оказался под санкциями "из-за его значительной поддержки" так называемой российской "спецоперации" в Украине.

В рамках санкционного пакета против путинского приспешника планируется замораживание активов в британской юрисдикции, а также запрет на въезд в Великобританию.

Также отмечается, что санкционные ограничения были введены и против руководителя компании "Волга-Днепр", заместителя главы администрации Херсонщины, а также против уполномоченного по правам ребенка в россии мари львовой-беловой.

Стоит добавить, что московского патриарха кирилла ранее планировали внести в предыдущий санкционный пакет от Европейского Союза, однако, согласно данным СМИ, его "отбила" Венгрия.

Напомним, что верный союзник кровавого российского лидера владимира путина глава российской православной церкви патриарх кирилл отказался осудить решение москвы по вторжению в Украину и назвал противников россии в Украине "злой силой".

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Украине предложили запретить деятельность московского патриархата из-за того, что он подчиняется российской православной церкви, которая благословляет россиян на войну против украинцев.