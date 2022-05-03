Укр

"Патриарх Курил?": в сети возмущены циничным заявлением Гундяева о войне (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Патриарх Кирилл Новость обновлена 03 мая 2022, 18:51
Патриарх Кирилл

Глава РПЦ не замечает войну, которую развязал путин

Во вторник, 3 мая, на 69-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что россия никогда ни на кого не нападала.

Соответствующее заявление глава РПЦ сделал во время проповеди в Архангельском соборе Московского кремля на Радоницу, девятый день после Пасхи.

Кирилл цинично рассказывал в своей проповеди, что россия лишь защищалась, несмотря на свой статус "великой" державы.

"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи", — заявил Кирилл.

В сети высмеяли заявление Гундяева, отметив, что путинская армия атакует даже храмы УПЦ МП в Украине. Один из пользователей пошутил, что патриарх, что-то покурил перед проповедью.

Ранее сообщалось, что россияне на Пасху устроили "сражение" за бесплатные яйца. К слову, появление кровавого диктатора владимира путина на публике во время пасхальных мероприятий может быть смонтировано.

Напомним, священники УПЦ МП обвинили главу РПЦ патриарха Кирилла в ереси.

Теги:
#Украина #Россия #Патриарх Кирилл #Война с Россией
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