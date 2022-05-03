"Патриарх Курил?": в сети возмущены циничным заявлением Гундяева о войне (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 295
Глава РПЦ не замечает войну, которую развязал путин
Во вторник, 3 мая, на 69-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что россия никогда ни на кого не нападала.
Соответствующее заявление глава РПЦ сделал во время проповеди в Архангельском соборе Московского кремля на Радоницу, девятый день после Пасхи.
Кирилл цинично рассказывал в своей проповеди, что россия лишь защищалась, несмотря на свой статус "великой" державы.
"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи", — заявил Кирилл.
В сети высмеяли заявление Гундяева, отметив, что путинская армия атакует даже храмы УПЦ МП в Украине. Один из пользователей пошутил, что патриарх, что-то покурил перед проповедью.
Ранее сообщалось, что россияне на Пасху устроили "сражение" за бесплатные яйца. К слову, появление кровавого диктатора владимира путина на публике во время пасхальных мероприятий может быть смонтировано.
Напомним, священники УПЦ МП обвинили главу РПЦ патриарха Кирилла в ереси.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-