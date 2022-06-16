Українська розвідка потролила пєскова, який обіцяв безпеку Кримського мосту

Транспортна артерія є однією з головних цілей для ураження

У четвер, 16 червня, стало відомо, що Україна має у своєму розпорядженні докладну технічну документацію по "Кримському мосту", який є пріоритетною ціллю для ЗСУ на цей час.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у Facebook.

У ГУР України зазначили, що заяви прессекретаря президента рф дмитра пєскова про "гарантовану" безпеку "Кримського мосту" і про те, що російські солдати повністю контролюють ситуацію, просто смішні. Українській розвідці вдалося дістати докладну технічну документацію щодо цього стратегічного об'єкта. Цікаво, що ГУР навіть розмістило документ у відкритий доступ.

У розвідці зазначили, що в документі "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку" можна знайти докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Раніше в Україні вже звучали заклики про знищення "Кримського мосту", проте радник Офісу президента Олексій Арестович у травні заявляв, що Україна поки що не має зброї, щоб привести цей об’єкт у непридатність.