Герої не вмирають! У Києві на Протасовому Яру зустріли тіло загиблого активіста Романа Ратушного (фото та відео)

Загиблий військовий боровся за збереження Протасового Яру та мріяв про відновлення там парку

У четвер, 16 червня, у Київ доставили тіло загиблого під Ізюмом воїна Романа Ратушного. Українці зустріли його на Протасовому Яру, за збереження якого Ратушний боровся довгі роки, стоячи на колінах з українськими прапорами.

Відповідні фото та відео були опубліковані у соцмережі Facebook. Судячи з кадрів, зустріти Романа вийшли десятки людей — більшість з прапорами України, а дехто взяв з собою патріотичні синьо-жовті димові шашки, які запалили у момент проїзду кортежу із загиблим українським воїном.

Перевірені новини про війну і не тільки — у нашому Telegram

На одному з парканів Протасового Яру заздалегідь підготували напис "Роман Ратушний. Герої не вмирають". До нього українці принесли букети живих квітів, які дбайливо там склали.

На Протасовому Яру залишили згадку про загиблого Романа Ратушного

Зустріти тіло воїна прийшли його друзі та просто небайдужі кияни

На місці зібралися десятки людей

Героя зустрічали в українській символіці

Кортеж з тілом Романа Ратушного востаннє символічно проїхав Протасовим Яром, де киянин мріяв відбудувати красивий парк і боровся за те, щоб там не з'являлося все більше незаконних забудов. До слова, близькі Романа та його товариші з громадської організації "Захистимо Протасів Яр" пообіцяли на згадку про 25-річного хлопця таки відбудувати там парк.

Нагадаємо, що Ратушний служив розвідником у 93 механізованій бригаді. Його не стало 9 червня під час бою з російськими окупантами у Харківській області неподалік Ізюма.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на війні з окупантами, рятуючи побратимів, героїчно загинув розвідник-шахіст Сергій Неустроєв.