Герої не вмирають! У Києві на Протасовому Яру зустріли тіло загиблого активіста Романа Ратушного (фото та відео)
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Загиблий військовий боровся за збереження Протасового Яру та мріяв про відновлення там парку
У четвер, 16 червня, у Київ доставили тіло загиблого під Ізюмом воїна Романа Ратушного. Українці зустріли його на Протасовому Яру, за збереження якого Ратушний боровся довгі роки, стоячи на колінах з українськими прапорами.
Відповідні фото та відео були опубліковані у соцмережі Facebook. Судячи з кадрів, зустріти Романа вийшли десятки людей — більшість з прапорами України, а дехто взяв з собою патріотичні синьо-жовті димові шашки, які запалили у момент проїзду кортежу із загиблим українським воїном.
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На одному з парканів Протасового Яру заздалегідь підготували напис "Роман Ратушний. Герої не вмирають". До нього українці принесли букети живих квітів, які дбайливо там склали.
Кортеж з тілом Романа Ратушного востаннє символічно проїхав Протасовим Яром, де киянин мріяв відбудувати красивий парк і боровся за те, щоб там не з'являлося все більше незаконних забудов. До слова, близькі Романа та його товариші з громадської організації "Захистимо Протасів Яр" пообіцяли на згадку про 25-річного хлопця таки відбудувати там парк.
Нагадаємо, що Ратушний служив розвідником у 93 механізованій бригаді. Його не стало 9 червня під час бою з російськими окупантами у Харківській області неподалік Ізюма.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на війні з окупантами, рятуючи побратимів, героїчно загинув розвідник-шахіст Сергій Неустроєв.