У боях під Ізюмом загинув відомий активіст із Києва: у мережі глибоко сумують

російська війна забирає кращих українських захисників

Під час виконання бойового завдання у Харківській області, на одному з найгарячіших напрямків, 9 червня загинув відомий столичний активіст Роман Ратушний. Тіло захисника вдалося забрати з фронту лише через кілька днів після його смерті.

Трагічну новину на своїй сторінці в соцмережі повідомила ГО "Захистимо Протасів Яр", лідером якої був Ратушний. Там зазначили, що активіст служив розвідником у 93 механізованій бригаді.

"З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь в боях під Києвом, а потім вже в складі 93 омбр "Холодний яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом", — йдеться в тексті публікації.

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Варто додати, що загиблий у бою з окупантами Роман Ратушний був одним з головних ініціаторів багатьох акцій протесту проти забудови Протасового Яру у Києві. Пізніше киянин став лідером громадської організації "Захистимо Протасів Яр".

Користувачі мережі новиною про загибель Ратушного шоковані. Більшість не може повірити, що 25-річного молодого відчайдуха, який ніколи не проявляв страху, вже немає серед живих. Хлопця оплакують всі, хто його знав та обіцяють все ж відбудувати парк у Протасовому Яру, адже саме за це завжди боровся хлопець.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у бою з окупаційною армією росії боях з російськими окупантами загинув офіцер Збройних сил України і військовий журналіст Олексій Чубашев. У Олексія залишились дружина, маленька донька і син.