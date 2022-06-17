Начало кошмара для Зеленского? Немецкое СМИ оценило визит Макрона, Шольца и Драги в Киев

Приезд иностранных лидеров скрывает свои подводные камни

Важность визита сразу четырех важных европейских политиков в Украину — немецкого канцлера Олафа Шольца, французского президента Эмманюэля Макрона, премьера Италии Марио Драги и румынского президента Клауса Йоханниса — нельзя недооценивать. Однако он хранит в себе и некоторые предосторожности, на которые Украине стоит обратить внимание.

Немецкое издание Welt пишет, что разговоры за закрытыми дверями с украинскими властями могли слегка отличаться от реальных заявлений политиков. На это влияет и наличие "мирного плана" от Италии, и близость Франции с Германией к российской элите.

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По мнению журналистов, визит европейских лидеров может обернуться для Владимира Зеленским "настоящим кошмаром". Все потому, что он является ознаменование создания новой коалиции насчет российско-украинской войны.

Как отмечают в издании, Шольц, Драги и Макрон, скорее всего, выступают за быстрое и максимально прагматичное окончание этого конфликта. Это означает принятие не самых приятных решений для Украины насчет соглашений с рф.

"Это создает огромный раскол внутри ЕС. С одной стороны тройка политиков, вокруг которых, скорее всего, сформируется большинство в Европе, а с другой – все те государства в Прибалтике, на востоке и юго-востоке ЕС, которые справедливо опасаются […] фантазий путина о "Великой российской империи", — пишет Welt.

Следует отметить, что резюмируя приезд европейских лидеров в Украину, журналисты говорят, что примирение с россией — далеко не лучший вариант окончания войны. Все потому, что это не региональная войнушка, а настоящая опасность для европейского мироустройства. Поэтому Украине стоит продолжать свою борьбу против путинского режима, для чего она нуждается в западном вооружение. Его же, к сожалению, нам не слишком спешат предоставлять.

Добавим, что на Зеленского в этой ситуации не полагают много надежд, ведь он тоже зависит от решений Запада. Однако остается лишь полагать, что Макрон, Шольц и Драги осознают всю серьезность их идей насчет "мирного урегулирования" войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что спикер Рады Руслан Стефанчук совершенно не уверен в возможности примирения между россией и Украиной в будущем.

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