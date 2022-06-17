Возможно ли примирение с россией в будущем: спикер Рады дал ответ

Некоторые действия российских оккупантов не заслуживают прощения, считает политик

Украинский народ вряд ли когда-то сможет полностью примириться с соседней россией после окончания нынешней войны. По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, кровавый диктатор владимир путин сделал все возможное, чтобы о нормально сосуществовании двух стран не было в будущем и речи.

Об этом политик рассказал во время интервью австрийскому изданию Kronen Zeitung. Он подчеркнул, что зверства армии рф на территории Украины слишком жестоки и масштабны, чтобы речь когда-либо зашла о прощении.

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"Всем, кто потерял семью в Буче или Ирпене, кого похитили из Мариуполя, или беременным женщинам, потерявшим мужей и нерожденных детей при попытке к бегству, будет трудно простить", — объясняет Стефанчук.

Также он говорит, что кровопролитие украинцев касается не только мирных жителей, но и потерь на фронте. А общие потери Украины весьма велики, что, разумеется, требует справедливости. По мнению Руслана Стефанчука, для нашей страны такой справедливостью станет победа в войне и наказание всех виновников.

При этом политик подчеркнул, что Украина не стремится к победе "любой ценой" — для нашей страны важна каждая жизнь гражданина, будь то мирный или солдат.

"Главный наш приоритет — спасти чью-то жизнь", — отметил спикер парламента.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Владимир Зеленский также не сомневается в победе над российскими оккупантами. Вместе с этим он подчеркивает, что мирные переговоры начнутся только тогда, когда Москва покажет свою готовность к диалогу конкретными действиями.

О необходимости справедливого наказания для российских захватчиков, к слову, говорили и европейские лидеры, накануне побывавшие в Украине с визитом. Особенно их впечатлила поездка в разбитый оккупантами Ирпень.