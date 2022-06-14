Отношения с Германией, оружие и санкции Запада: пять главных заявлений Зеленского из нового интервью

Гарант рассчитывает на помощь немецкого правительства и даже не сомневается в победе над агрессором

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 июня, на 111-й день войны с россией дал интервью немецкому телеканалу "ZDF". Во время своей речи гарант рассказал о войне в стране и оружии, затронул тему отношений Украины и Германии, а также прокомментировал необходимость превентивных санкций Запада еще до начала полномасштабного вторжения россии. Не забыл украинский лидер озвучить и самые главные ценности населения Украины.

В этом материале "Телеграф" решил собрать самые громкие заявления Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

О "предупреждениях" Запада по российскому вторжению

Справедливо будет, если бы все услышали меня как лидера Украины заранее о том, что мы предупреждали и о превентивных санкциях, чтобы не началась война, и о презентации стратегии по Черному морю. Подобно Черноморскому флоту вместе с нашими партерами. Мы предлагали, потому что мы россия заблокирует море. Также мы говорили о ракетной программе, также я говорил год назад и презентовал программу, что там нужно с точки зрения ПВО, чтобы защитить. Если бы наоборот меня услышали, тогда у Украины было больше шансов остановить наступление российской федерации. Если бы все предупреждали Украину, что будет полномасштабное вторжение, то вопрос, а почему не закрыли небо, а почему нам не давали тогда оружие к этому вторжению и почему не вводили предыдущие санкции, чтобы превентивно остановить президента рф. Поэтому мы готовились сами, давайте будем честными. Никто нас не поддерживал в самом начале. Сейчас я благодарен всем партнерам, что нас поддерживают.

Об отношениях Украины с Германией

Я думаю, что есть некоторый скепсис в отношениях между руководством Германии к Украине. Я не считаю, что этот скепсис принес Олаф Шольц. Я не считаю, что это что-нибудь новое. Конечно, у нас прекрасные отношения между народами и очень неплохие отношения между руководством, но я считаю, что этот скепсис относительно нас, особенно это проявляется в вопросе будущего членства в Европейском Союзе или НАТО. Весь этот скепсис был еще до господина Шольца. К сожалению, было такое отношение. И я верю, что такое отношение исправится. Поэтому есть то, что мы имеем в этом вопросе.

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О поддержке и неопределенности немецкого канцлера Шольца

Будем надеяться на военную поддержку для Украины со стороны Германии и такое содержание он вкладывает (канцлер ФРГ Олаф Шольц, — ред.), а также я очень ожидаю, что его личная будет поддержка и его личная уверенность в том, что Украина может быть в Европейском Союзе и о предоставлении статуса кандидата Украине уже в июне. Мы очень на это рассчитываем. Я рассчитываю, что у господина Шольца найдется эта уверенность в ответе. Однако есть и санкционная работа, есть и финансовая поддержка, которая нужна Украине и безопасно все вопросы, в которых он прекрасно разбирается. Что же мы ожидаем его приезд. Я бы уточнил одну важную вещь – нам нужна от канцлера Шольца уверенность в том, что они поддержат Украину. Он и его правительство должно само себе выбрать не быть балансом между Украиной и отношениями с российской федерацией, а выбрать для себя, кто в приоритете.

О снабжении оружия из Германии

Германия, если честно, подключилась позже некоторых наших соседних государств по поставке оружия, и это факт. Это было не только в риторике, но было по факту. Первыми нам стали помогать Соединенные Штаты Америки, Словацкая Республика, Польша, Британия – от них первой была помощь, и Болгария помогала, Румыния, понятно почему. И балтийские государства, они были в принципе первыми. И среди этих государств в Европе – и Германия, и Франция – они были немного позже. Политически они подключились сразу, но нам нужна была тогда в начале войны не политика, а именно помощь.

О победе Украины и переговорах с агрессором

У меня нет никаких сомнений, что мы правильно делаем, и именно это самые главные изменения, которые есть у президента мирного времени и президента военного времени. Нет сомнений, просто нужно действовать, потому что время точно играет на руку твоему врагу, а не нам. В чем есть правда и в чем истина, так это в том, что мы на своей земле, в том, что это наш народ, это наша территория и очень больно терять людей. Так и есть. Но мы потеряем все, если уступим россии в этой войне. У меня нет, еще раз подчеркну никаких сомнений, мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона готова заканчивать эту войну.

Ранее "Телеграф" собрал семь главных заявлений президента Украины Владимира Зеленского из "отчетного" интервью, в котором гарант рассказал о гарантиях безопасности, завершении войны с россией, переговорах с российским лидером Путиным и численности украинской армии.