Зеленский ответил на упреки Байдена в проваленной подготовке к войне, вспомнив просьбы к Западу

Украинский лидер резко ответил президенту США на предупреждение о возможной войне с рф

Западные союзники не обеспечили Украину оружием и не закрыли воздушное пространство, несмотря на свои предупреждения о полномасштабном вторжении россии.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время своего интервью для немецкой телекомпании ZDF, отвечая на вопросы журналистов по поводу его реакции на заявление американского президента Джо Байдена об игнорировании Зеленским предупреждений Запада об опасности большой войны с российской федерацией.

"Было бы справедливо, если бы они (европейские лидеры, — ред. редакцией) заранее прислушались ко мне как к главе украинского государства, если бы они прислушались к тому, о чем мы предупреждали. Я имею в виду превентивные санкции, чтобы не началась война, представление нашей стратегии по Черному морю, строительство Черноморского флота со страной-партнером", — заявил он.

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По словам президента, Украина на протяжении всего последнего года предупреждала Запад, что российская федерация заблокирует акваторию Черного моря, а также предусматривала вероятную ракетную программу со стороны страны-агрессора, призывая закрыть небо над Украиной, однако на эти предостережения никто не реагировал.

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Глава государства также отметил, что Украина имела бы гораздо больше шансов остановить рф, если бы мировые лидеры услышали его.

"Сигналы, о которых вы говорите, были разными. Послушайте, если бы все произошло именно так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, вопрос в том, почему не было закрыто воздушное пространство, почему нам не поставили оружие к этому вторжению, и почему не были введены временные санкции, чтобы президент россии был превентивно остановлен? Вот как я бы ответил на этот вопрос", — объяснил Зеленский.

Напомним, что ранее иностранные СМИ обнародовали материал из американского президента Джо Байдена, в котором он утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы игнорировал предупреждение США о том, что россия готовится к полномасштабному вторжению в феврале.

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