Байден заявил, что Зеленский не слушал предупреждений о вторжении: на Банковой ответили

Официальные Вашингтон и Киев обменялись небольшими взаимными колкостями по отношению друг к другу в связи с полномасштабным российским вторжением. По мнению американского лидера Джозефа Байдена, власти Украины были не слишком внимательными к предупреждениям Запада о скоплении войск на восточных границах и вероятной подготовке нападения. В ОП молчать не стали.

Больше подробностей сообщает "Телеграф", ссылаясь на издания Bloomberg и "Лига.Net".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам Байдена, он понимает, что многие его предупреждения насчет вероятной войны между рф и Украиной воспринимались как политические, а не реальные заявления. Однако все это основывалось на данных разведки.

"Не было никаких сомнений, — подчеркнул Байден. — Но Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди".

При этом американский лидер говорит, что может понять такое отношение — якобы соседствующие народы не слишком верили в том, что подобное зверство вообще возможно.

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Украина отреагировала на заявление Джо Байдена почти мгновенно. Сначала слова политика прокомментировал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По его мнению, фразу "не хотел слышать", скорее всего, нужно уточнить — для полного понимания вкладываемых смыслов.

"К тому же, если вы помните, президент Украины призывал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы вынудить россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", — отметил чиновник.

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Не остался в стороне и советник главы ОП Михаил Подоляк. Он говорит, что слова Байдена не совсем корректны, ведь власти Украины прекрасно понимали, что именно задумала россия. Сам же Зеленский, по словам Подоляка, ежедневно получал аналитические отчеты, которые касались российских войск на границе.

Самым сложным, считает чиновник, стало предположить масштаб вторжения. В Киеве действительно не ждали массового наступления сразу в нескольких направлениях, поэтому это стало неожиданностью — как для украинцев, так и для многих жителей Запада.

"Мне кажется, что бессмысленно в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно борется в полноценной войне против намного более ресурсного оппонента", — заявил Михаил Подоляк.

При этом он отметил, что это основные мировые страны-лидеры не смогли предварительно умерить военные аппетиты россии, "прекрасно их зная".

Напомним, что ранее Джозеф Байден выступил с антироссийской речью, где очертил "красные линии" США и раскритиковал диктатора путина. "Телеграф" выбрал самые главные тезисы из его заявлений для больше удобства.

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