"Россия вот-вот нападет": что стоит за информкампанией Запада и как не поддаться панике

Эксперт рассказал, как гражданам Украины не стать жертвами информационных атак о войне

Западные медиа и политики в течение зимы постоянно анонсируют даты российского вторжения в Украину. Особенно "плотно" работали на прошлой неделе, чуть ли не каждый день которой – это "готовность №1".

Так, вероятность атаки американские СМИ прогнозировали на 15 февраля, когда погода достигнет морозного пика. Британская пресса и вовсе называла конкретное время нападения, но уже – 16 февраля. А президент США Джо Байден высказал 17 февраля мнение, что вторжение может произойти в ближайшие несколько дней.

"Телеграф" обсудил с политическим психологом Валентином Кимом, зачем так нагнетает Запад и как устоять под шквалом информационных атак.

Западные спецслужбы и СМИ работают вместе

– Бесконечный поток анонсов дат российского вторжения в Украину со стороны западных СМИ – что это и зачем? Дискредитация самих себя или правильный ход, учитывая то, что творится сейчас?

– Сложно сказать какой ход был правильный, какой нет, пока не закончена игра. В защиту западных СМИ стоит сказать следующее: они не являются инициаторами информации. Не они ее создают. Они используют то, что попадает в зону их интересов.

В данном случае нужно говорить о том, что западные разведки начали вести совместную со своими средствами массовой информации кампанию. Ее инициаторами являются именно спецслужбы, которые делают те или иные "выбросы" или "вбросы". А СМИ по своей природе не могут не реагировать на это. Их задача – осветить новости. Если британская MI5 или американское ЦРУ распространяют ту или иную информацию, делая ее публичной, то СМИ не могут на это не реагировать. И в данном случае они являются заложниками той информационной игры, которая ведется вокруг опасности российского вторжения.

– Подобное сотрудничество спецслужб и СМИ – обычное дело?

– Как раз наоборот. Западные спецслужбы начали вести себя так, как ранее не вели. Стандартная процедура ранее состояла в том, что спецслужбы контактировали со спецслужбами. Привлекать СМИ либо считалось неправильным, либо вообще не рассматривалось как вариант. А сейчас мы видим, что спецслужбы активно используют СМИ для достижения неких своих собственных целей.

Думаю, что отчасти к этим целям можно отнести то, что планы врага, попадающие в публичную плоскость, перестают быть планами. Они становятся неосуществимыми. Учитывая, что спецслужбы западных стран периодически информируют весь мир, что Путин собрался напасть такого-то числа, или, что российские спецслужбы планируют такую-то провокацию и так далее – это приводит к тому, что план срывается, так как перестает быть секретным. Если, конечно этот план, действительно, был. Если уже мы не становимся заложниками игры чьего-то воспаленного сознания в структуре западных спецслужб. Но мы вынуждены воспринимать как данность то, что эта информационная игра ведется, и что она ведется по совершенно новым правилам.

Украинцы адаптировались, как и израильтяне

– Как происходящее медийное нагнетание влияет на людей с психологической точки зрения?

– Влияет по-разному. Естественно, первая реакция, когда происходит такое пресыщение информацией (тем более – информацией достаточно тревожной, которая сама по себе способна вызвать панические настроения), – это определенный эмоциональный отклик. Состояние паники. И здесь на уровне социальных институций, и на уровне отдельных людей видим, что некая паника есть. Кто-то бросается скупать продукты, какие-то авиакомпании прекращают летать над Украиной, в Украину. Панические настроения бизнеса или людей – следствие той самой информационной волны. И это стандартная реакция.

Но если подобного рода тревожные сообщения насыщают информационное поле слишком долго, паническая реакция притупляется. Наступает адаптация. Трагизм ситуации уходит, становится менее значимым. Начинается привыкание. Есть такое государство как Израиль, где люди живут под угрозой обстрелов десятилетиями. И нельзя сказать, что это общество паникеров. Хоть тревога, в принципе, присутствует незримо всё время.

– Что можно сказать о реакции большинства украинцев на такую массированную информационную волну в стиле "Путин вот-вот нападет"?

– Надо отдать должное, наши люди адаптировались. Наша реакция в основном – уже откровенно не паническая. Можно сказать, что кризис 2022 года – не кризис 2014-го. Мы несколько привыкли. Учитывая, что тревожная информация прокатывается через нас многократно, наша реакция всё менее активная.

– Что можно противопоставить шквалу тревожной, порой фейковой информации? Чем душу успокоить?

– Душу успокаивать необходимо активной деятельностью. Важно понять, что если вы находитесь в ситуации, в которой неспособны контролировать глобальные процессы (а мы сейчас все в этой ситуации), то ваши личные переживания ни к чему не приведут. Вы можете пережить бесконечно долго, бесконечно сильно по разным поводам. Но вы сами по себе в целом ничего не измените. И от этого у вас может возникать чувство неуверенности, тревоги, страха, паники.

Чем это можно замещать на уровне отдельного человека? Деятельностью! Уборка, забота о близких, более упорное приложение сил на работе, профессиональное развитие, вопреки тревожным новостям, хобби. Всё это дает возможность совершать действия, которые зависят только от вас. Вы будете видеть, что демонстрируете уверенность и спокойствие. Что продолжаете действовать, подчиняя собственную жизнь самому себе. Что-то планируете, что-то реализуете – и от этого возникает ощущение, что вам подвластно хотя бы то, что находится на расстоянии вытянутой руки. Исходя из этого, уровень тревожности снижается.

А если говорить о государственных или общественных институциях, то нам нужно продолжать идти своим путем. Сбивающих факторов всегда будет хватать. Постоянно будут находиться какие-то путины и какие-то катаклизмы. Нет ни одной страны, в истории которой был бы слишком длинный спокойный период. Успех и процветание страны и общества достигаются как раз вопреки трудностям, а не благодаря их отсутствию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за постоянных сообщений вероятности вторжения российской армии, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. В том числе призвал чиновников и бизнесменов, покинувших страну, вернуться назад, а также установил новый праздник.

Тем временем, Россия направила США свой ответ на реакцию Штатов на тему "гарантий безопасности". Исходят из документа, конфронтация будет продолжаться.