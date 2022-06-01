"Красные линии" Байдена: президент США высказался о путине и оружии для Украины - ТОП заявлений

Американский президент рассказал о целях США в войне

США предоставит Украине военную помощь, но не перейдет определенные границы.

Так называемые "красные линии" очертил президент США Джо Байден в своей статье The New York Times "Что Америка будет и не будет делать в Украине". "Телеграф" публикует выдержки из материала и последние обновления по теме.

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Цель помощи Америки: "Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии".

Переговорный процесс и предоставление оружия: переговоры являются отражением фактов, и чтобы у Украины была более сильная позиция, Байден решил предоставить Украине более современное и точное вооружение и боеприпасы. Продолжатся поставки противотанковых ракет Javelin, зенитных ракет Stinger, артиллерии и ракетных комплексов, радаров, БПЛА, вертолетов Ми-17 и боеприпасов.

Про союзников: восточный фланг НАТО будет укрепляться. Союзникам в Европе и другим странам будут помогать снизить зависимость от российского топлива.

Про россию: войны между НАТО и россией не ищут. Пока США или союзников не атакуют — Америка не будет участвовать в конфликте и направлять войска в Украину или бить по российским силам. Действия путина Байден считает возмутительными, но отставки роспрезидента добиваться не будут.

Про дипломатическое решение войны: США не будет подталкивать Украину к территориальным уступкам. Переговоры в тупике не из-за позиции Украины, а из-за продолжения российской агрессии с целью захвата страны.

Про ядерное оружие: США не видит признаков, что россия планирует применение ядерного оружия в Украине. Любое применение ядерного оружия — неприемлемо и повлечет тяжелые последствия.

Отметим, как стало известно журналистам The Washington Post, 1 июня должен быть объявлен новый пакет помощи на 700 млн долларов США. Кроме прочего в него войдут ракетные системы HIMARS, а также названые Байденом противотанковые системы, вертолеты. Дополнительно идет речь о тактических автомобилях, запчастях.

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Напомним, в Украину США направит ракеты средней дальности (около 70 км). Дальнобойное вооружение, которое может выстрелить вглубь россии не будет предоставлено. В россии уже встретили такое решение бурным одобрением.

Как ранее писал "Телеграф", в США поддерживают урегулирование войны в Украине путем переговоров, но конкретных предложений не выдвигали. Италия напротив, уже придумала "мирный план" — в нем четыре пункта, один из которых включает территориальный момент.