Кризис в Италии: стало известно, чем отставка премьера Драги угрожает Украине

Политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине

Из-за беспорядков, охвативших итальянское правительство Марио Драги, может повлечь за собой лишение Украины жизненно необходимой военной поддержки в ее противостоянии россии.

Соответствующую информацию заявил глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время своего телефонного интервью по изданию Politico. Во время разговора с журналистом политик обвинил критиков Драги в том, что они выполняют работу российского лидера владимира путина, а также призвал представителей политических партий не разваливать правительство на момент голосования за недоверие Драги на следующей неделе.

"россияне прямо сейчас празднуют то, что добились падения еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы можем послать оружие (Украине — ред. редакцией). Это одна из многих серьезных проблем ", — пояснил он.

По словам Ди Майо, при условии, что правительство развалится, оно все-таки будет выполнять свои обязанности до выборов, однако с ограниченными полномочиями. Это может привести к блокированию поставок оружия в Украину, помощи кризисным семьям. Кроме того, это позволит россии перекрыть газовые краны.

"Если правительство упадет в среду, у нас не будет полномочий подписывать какие-либо новые энергетические контракты, и это серьезно, потому что мы направляемся к зиме", — пояснил политик.

В заключение министр подчеркнул, что именно Драги является одним из самых жестких западных лидеров, противостоящих российскому диктатору путину. В то же время Италия является одним из ключевых членов западного альянса, противостоящего полномасштабному вторжению россии на украинские территории, а Драги был одним из первых, кто инициировал внедрение жестких санкций против страны-агрессора.

"Невероятная вещь состоит в том, что экс-премьер-министр атакует Драги, помогая пропаганде путина и автократии над демократией", — подытожил Ди Майо.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Драги совместно с другими европейскими лидерами посетили Киев впервые с начала войны в Украине. После чего поездка итальянского премьера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом поездом "Укрзализныци" стала мемом.