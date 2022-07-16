Криза в Італії: стало відомо, чим відставка прем'єра Драгі загрожує Україні

Політична криза ставить під загрозу поставки зброї Україні

Через безлад, який наразі охопив італійський уряд Маріо Драгі, може потягнути за собою позбавлення України життєво необхідної військової підтримки у її протистоянні росії.

Відповідну інформацію заявив глава Міністерства закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо під час свого телефонного інтерв’ю для видання Politico. Під час розмови із журналістом політик звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу російського лідера володимира путіна, а також закликав представників політичних партій не розвалювати уряд на момент голосування за недовіру Драгі на наступному тижні.

"росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми можемо надіслати зброю (Україні — ред. редакцією). Це одна з багатьох серйозних проблем", — пояснив він.

За словами Ді Майо, при умові, що уряд розвалиться, він все ж надалі виконуватиме свої обов’язки до виборів, проте з обмеженими повноваженнями. Це може призвести до блокування поставок зброї в Україну, допомоги кризовим родинам. Крім того, це дозволить росії перекрити газові крани.

"Якщо уряд впаде в середу, ми не матимемо повноважень підписувати будь-які нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що ми прямуємо до зими", — пояснив політик.

Наостанок міністр наголосив, що саме Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять російському диктатору путіну. Водночас Італія є одним з ключових членів західного альянсу, який протистоїть повномасштабному вторгненню росії на українські території, а Драгі був одним з перших, хто ініціював впровадження жорстких санкцій проти країни-агресора.

"Неймовірна річ полягає в тому, що експрем’єр-міністр атакує Драгі, допомагаючи пропаганді путіна та автократії над демократією", – підсумував Ді Майо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Драгі спільно з іншими європейськими лідерами завітали до Києва вперше з початку війни в Україні. Після чого поїздка італійського прем’єра з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом потягом "Укрзалізниці" стала мемом.