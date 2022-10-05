Включит ли Пышный "печатный станок" Нацбанка

После добровольной отставки Кирилла Шевченко с поста главы Нацбанка его заменит бывший глава Ощадбанка Андрей Пышный

Глава Национального банка Кирилл Шевченко вечером 4 октября сообщил о своей отставке в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. Это заявление стало неожиданным для финансового сектора Украины именно в это время. Хотя его отставка прогнозировалась давно.

С одной стороны, конфликт руководства НБУ и политического руководства страны начался за год до начала войны. С другой – после 24 февраля руководитель НБУ обеспечил стабильность финансовой системы, не допустил панику и удержал инфляцию ниже некоторых восточноевропейских стран, не находящихся в состоянии войны.

Причины увольнения

Сам Шевченко главной причиной увольнения указал состояние здоровья. "В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение", — написал глава НБУ.

Источники, знакомые с положением дел в Национальном банке, подтверждают, что у Шевченко действительно есть медицинские проблемы. Якобы, сказалась работа в постоянных кризисных условиях. Сначала – преодоление финансовых последствий пандемии COVID-19. Затем – руководство финансовым регулятором во время войны.

Впрочем, уже с начала 2021 года у Шевченко возникло недопонимание с Офисом президента (ОП). Офис вместе с правительством требовали снижения учетной ставки НБУ для удешевления денег. Это помогло бы запустить дешевое кредитование. В том числе – для инвестиций в "Большое строительство".

Нацбанк сопротивлялся и вел независимую политику. В мае 2021 года даже произошла перепалка в публичных сообщениях между министром финансов Сергеем Марченко и Кириллом Шевченко

Марченко настаивал, что банки могут и дальше покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). А Шевченко заявил, что объем ОВГЗ в банковской системе составляет почти 40% от объема депозитов, что выше допустимого порога в 35%.

Это напряжение осталось и после войны. Минфин надеется на печатный станок Нацбанка. А НБУ требует, чтобы Минфин повышал доходность ОВГЗ для привлечения кредитных средств. Иначе Нацбанку приходится сжигать золотовалютные резервы для сдерживания курса гривны и инфляции.

Рычаг влияния ОП на Шевченко

В ноябре 2021 года появилось расследование о деятельности Шевченко в должности главы государственного Укргазбанка. В ней говорилось, что руководство банка платило деньги большому количеству физлиц-предпринимателей (ФЛП) за привлечение новых клиентов. При этом компетенция этих ФЛП вызывала сомнения.

Расследование готовилось представителями движения ДемСокира, которые поддерживали предыдущее руководство Нацбанка в лице Валерии Гонтаревой и Якова Смолия. Их представители есть в Совете общественного контроля НАБУ.

В декабре 2021 года ДемСокира сообщила об уголовном производстве, которое открыло НАБУ по факту злоупотреблений в Укргазбанке. Таким образом, уговорить Шевченко написать заявление об отставке по собственному желанию у ОП не вызвало бы трудностей при необходимости.

Зачем нужно заявление? В соответствии с законом президент может уволить главу НБУ только по исчерпывающему перечню причин. Среди них:

приобретение им гражданства другой страны,

предоставление ложной информации при назначении на должность,

невыполнение своих обязанностей в течение более четырех месяцев,

неподача декларации о встречах с олигархами.

Ни одна из них не подходит для увольнения Шевченко. Заявление же по собственному желанию помогает избежать лишних проблем: паники в финансовой среде, вопросов со стороны международных партнеров, политических рисков.

Новый глава Нацбанка Андрей Пышный

Сразу после сообщения Шевченко стала понятна кандидатура его преемника. В принципе, она была ясна еще в конце 2021 года.

Это Андрей Пышный, возглавлявший государственный Ощадбанк во времена президентства Петра Порошенко. Пышный имеет давние связи с руководителем ОП Андреем Ермаком. Вместе они работали в политической силе "Фронт Змін" Арсения Яценюка.

Ермак был доверенным лицом Яценюка в Киеве на выборах президента в 2010 году. Пышный возглавлял комитет партийного контроля по этой политической силе. Позже, в 2016 году, вместе они основали общественную организацию, помогающую людям с недостатками слуха.

С начала 2021 года было много слухов о возвращении Пышного в государственный финансовый сектор. Например – на должность главы государственного Укрэксимбанка после скандала с его главой Евгением Мецгером. Еще в 2021 году, когда ходили слухи об отставке Шевченко, главным его преемником называли Пышного.

Последствия для финансовой системы

Шевченко возглавил Нацбанк в июле 2020 года после громкой отставки предшественника Якова Смолия. Тогда Смолий заявил о политическом давлении на Нацбанк. И это создало проблемы для получения Украиной кредитов МВФ. Одним из ключевых маяков для сотрудничества с МВФ всегда была независимость финансового регулятора.

Впрочем, вопреки прогнозам, Шевченко не стал подыгрывать прихотям ОП и правительства. Как описывалось выше, вел независимую финансовую политику: повышал учетную ставку во время коронакризиса, выступал против выкупа ОВГЗ государственными банками, что, по сути, означало "включение печатного станка".

Сегодня главным риском смены руководства НБУ является окончание его независимой политики. Если Нацбанк начнет выполнять негласные указания правительства по финансированию дефицита бюджета, рано или поздно страну ждет гиперинфляция.

Однако Пышный также является опытным банкиром, имеет большой опыт руководства крупными финансовыми учреждениями. Шевченко останется в истории, как глава НБУ, удержавший финансовую систему во время огромных испытаний – коронакризиса и войны. Едва ли его преемник захочет стать тем, кто ее разрушил.