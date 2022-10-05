Чи увімкне Пишний “друкарський станок” Нацбанку

Після добровільної відставки Кирила Шевченка з поста голови Нацбанку його замінить колишній голова Ощадбанку Андрій Пишний

Голова Національного банку Кирило Шевченко ввечері 4 жовтня повідомив про свою відставку у зв'язку із незадовільним станом здоров'я. Ця заява стала несподіваною для фінансового сектору України саме в цей час. Хоча його відставка готувалась давно.

З одного боку, непорозуміння керівництва НБУ да політичного керівництва країни почалось за рік до початку війни. З іншого – після 24 лютого керівник НБУ забезпечив стабільність фінансової системи, не допустив паніку та утримав інфляцію нижче деяких східноєвропейських країн, які не знаходяться в стані війни.

Причини звільнення

Сам Шевченко головною причиною звільнення вказав стан здоров'я. "В силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення", — написав голова НБУ.

Джерела, знайомі зі станом справ у Національному банку, підтверджують, що Шевченко дійсно має медичні проблеми. Нібито, далася взнаки робота в постійних кризових умовах. Спочатку – подолання фінансових наслідків пандемії COVID-19. Потім – керівництво фінансовим регулятором під час війни.

Втім, вже з початку 2021 року у Шевченко виникло непорозуміння з Офісом президента (ОП). Офіс разом з урядом вимагали зниження облікової ставки НБУ для здешевлення грошей. Це б допомогло запустити дешеве кредитування. В тому числі – для інвестицій у Велике будівництво.

Нацбанк пручався і вів незалежну політику. В травні 2021 року навіть відбулась перепалка в публічних дописах між міністром фінансів Сергієм Марченко і Кирилом Шевченко

Марченко наполягав, що банки можуть і далі купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). А Шевченко заявив, що обсяг ОВДП в банківській системі складає майже 40% від обсягу депозитів, що вище за допустимий поріг в 35%.

Ця напруга залишилась і після війни. Мінфін сподівається на друкарський станок Нацбанку. А НБУ вимагає, щоб Мінфін підвищував дохідність ОВДП задля залучення кредитних коштів. Бо інакше Нацбанку доводиться спалювати золотовалютні резерви для стримування курсу гривні та інфляції.

Важіль впливу ОП на Шевченка

У листопаді 2021 року з'явилось розслідування про діяльність Шевченка на посаді голови державного Укргазбанку. В ній йшлось про те, що керівництво банку платило гроші великій кількості фізосіб-підприємців (ФОП) за залучення нових клієнтів. При тому, компетенція цих ФОП визивала сумніви.

Розслідування готувалось представниками руху ДемСокира, які підтримували попереднє керівництво Нацбанку в особі Валерії Гонтарєвої та Якова Смолія. Їхні ж представники є в Раді громадського контролю НАБУ.

В грудні 2021 року ДемСокира повідомила про кримінальне провадження, яке відкрило НАБУ за фактом зловживань в Укргазбанку. Таким чином, вмовити Шевченка написати заяву про відставку за власним бажанням у ОП не викликало б труднощів за потреби.

Для чого потрібна заява? Відповідно закону президент може звільнити голову НБУ лише за виключеним переліком причин. Серед них:

набуття ним громадянства іншої країни,

надання неправдивої інформації під час призначення на посаду,

невиконання своїх обов’язків протягом більш ніж чотирьох місяців,

неподання декларації про зустрічі з олігархами.

Жодна з них не підходить для звільнення Шевченка. Натомість заява за власним бажанням допомагає уникнути зайвих проблем: паніки у фінансовому середовищі, питань з боку міжнародних партнерів, політичних ризиків.

Новий голова Нацбанку Андрій Пишний

Відразу після допису Шевченка стала зрозумілою кандидатура його наступника. В принципі, вона була зрозуміла ще наприкінці 2021 року.

Це Андрій Пишний, який очолював державний Ощадбанк за часів президентства Петра Порошенка. Пишний має давні зв'язки з очільником ОП Андрієм Єрмаком. Разом вони працювали в політичній силі "Фронт Змін" Арсенія Яценюка.

Єрмак був довіреною особою Яценюка в Києві під час виборів президента в 2010 році. Пишний очолював комітет партійного контролю у цій політичній силі. Пізніше, в 2016 році, разом заснували громадську організацію, яка допомагає людям з вадами слуху.

Відтак з початку 2021 року було багато чуток про повернення Пишного у державний фінансовий сектор. Наприклад – на посаду голови державного Укрексімбанку після скандалу з його очільником Євгеном Мецгером. Також ще у 2021 році, коли ходили чутки про відставку Шевченка, головним його наступником називали Пишного.

Наслідки для фінансової системи

Шевченко очолив Нацбанк в липні 2020 року після гучної відставки попередника Якова Смолія. Тоді Смолій заявив про політичний тиск на Нацбанк. І це створило проблеми для отримання України кредитів від МВФ. Одним з ключових маяків для співпраці з МВФ завжди була незалежність фінансового регулятора.

Втім, всупереч прогнозам, Шевченко не став підігрувати забаганкам ОП та уряду. Як описувалось вище, вів незалежну фінансову політику: підвищував облікову ставку під час коронакризи, виступав проти викупу ОВДП державними банками, що по суті означало "вмикання друкарського станка".

Сьогодні головним ризиком зміни керівництва НБУ є закінчення його незалежної політики. Якщо Нацбанк почне виконувати забаганки уряду щодо фінансування дефіциту бюджету, рано чи пізно країну чекає гіперінфляція.

З іншого боку Пишний також є досвідченим банкіром, має великий досвід керівництва великими фінансовими установами. Шевченко залишиться в історії, як голова НБУ, який втримав фінансову систему під час величезних випробувань – коронакризи та війни. Навряд чи його наступник схоче стати тим, хто її зруйнував.