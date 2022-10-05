Хто може очолити НБУ вже найближчим часом: прогноз експерта

Ексглава "Ощадбанку" може очолити НБУ

Після того, як голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив про те, що має намір піти у відставку, з’явилася інформація про те, що його місце може зайняти колишній голова Ощадбанку Андрій Пишний.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку експерт з банків та банківського нагляду Case Україна Євген Дубогриз, який висловив думку, що у Пишного найбільше шансів стати новим головою НБУ.

При цьому він жартома назвав і низку інших кандидатів, наприклад, колишнього голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, який оскандалився в минулому році.

Пізніше таку ж думку озвучив і нардеп Ярослав Железняк, який повідомив, що голосування за відставку Шевченка відбудеться вже цього тижня, а коли відбудеться голосування щодо призначення нового голови НБУ поки невідомо.

Як відомо, Пишний був головою правління "Ощадбанку" з 2014 до 2020 року.

З 2007 до 2009 року обіймав посаду заступника секретаря РНБО, після чого підтримував рух Арсенія Яценюка "Фронт змін", а після об’єднання з "Батьківщиною" став одним із заступників лідера політсили.

Був одним із активних діячів Євромайдану, а після початку повномасштабного вторгнення Росії став членом міжнародної групи з питань санкцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на посаду голови СБУ можуть призначити одного із заступників глави Офісу президента.