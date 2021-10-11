Скандал в "Укрексімбанку": глава правління банку звільнений за власним бажанням

Сам Мецгер назвав звільнення єдиним рішенням.

Після скандалу з нападом на журналістів "Схем", Укрексімбанк розірвав трудовий договір з головою правління Євгеном Мецгер.

Про це повідомляє пресслужба банку в Фейсбук.

У повідомленні зазначено, що комітет наглядової ради 11 жовтня провела позачергове засідання, на якому розглянув заяву Мецгера про звільнення за власним бажанням. Після цього наглядовій раді було рекомендовано розірвати з ним контракт і припинити його повноваження.

"Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги", — йдеться в повідомленні.

З 12 жовтня обов’язки тимчасового глави правління банку буде виконувати Сергій Єрмаков. Заміну Мецгеру мають обрати до 12 квітня наступного року.

Цю ж інформацію підтвердив і сам Мецгер, назвавши свою заяву єдиним логічним кроком в цій ситуації.

"Сподіваюся, що цей крок допоможе відновити довіру до банку", — вказав він.

Як повідомлялося раніше, скандал розгорівся 5 жовтня під час інтерв’ю "Схем". У якийсь момент Мецгеру не сподобався питання журналістів, після чого він зажадав вимкнути камеру, стерти записи, а журналістів випровадити.

Охорона вирвала обладнання з рук знімальної групи, а записи були стерті. Втім, їх вдалося відновити, після чого вони були викладені в мережу.

На наступний день Мецгер склав повноваження. В Офісі президента ситуацію назвали неприпустимою і пообіцяли вжити заходів.

У мережі ж нагадали, що Мецгер близький до родини президента України Володимира Зеленського.