Глава правління "Укрексімбанку" склав повноваження після публікації відео нападу на журналістів

Спочатку в "Укрексімбанку" спростовували версію журналістів.

Глава правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер на час розслідування не буде виконувати свої обов’язки. Він також зазначив, що його реакція і поведінка в ситуації з тим, що у журналістів "Схем" відібрали апаратуру і намагалися видалити відео, не мають виправдань.

Про сказано в офіційній заяві на сайті банку.

Він зазначив, що розуміє відповідальність і своїм рішенням хоче зняти негатив з банку і його колективу. Таке рішення він прийняв після публікації віддаленого відео, яке вдалося відновити на картці з камери оператора "Схем". На ньому задокументована вся ситуація — камера була включена під час словесної перепалки і коли її віднесли айтішникам для видалення відео.

На ситуацію вже прореагували в українському суспільстві, зазначивши, що у Мецгера є зв’язки з президентом України Володимиром Зеленським, а також, що подібна поведінка у держслужбовців раніше призводило да відставки.

Також "Телеграф" писав, що на скандал відреагували в офісі Зеленського — тимчасову відставку там навали мінімальною мірою.