Рус

Глава правління "Укрексімбанку" склав повноваження після публікації відео нападу на журналістів

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
67
Євген Мецгер на відео "Схем". Новина оновлена 06 жовтня 2021, 11:20
Євген Мецгер на відео "Схем".

Спочатку в "Укрексімбанку" спростовували версію журналістів.

Глава правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер на час розслідування не буде виконувати свої обов’язки. Він також зазначив, що його реакція і поведінка в ситуації з тим, що у журналістів "Схем" відібрали апаратуру і намагалися видалити відео, не мають виправдань.

Про сказано в офіційній заяві на сайті банку.

Він зазначив, що розуміє відповідальність і своїм рішенням хоче зняти негатив з банку і його колективу. Таке рішення він прийняв після публікації віддаленого відео, яке вдалося відновити на картці з камери оператора "Схем". На ньому задокументована вся ситуація — камера була включена під час словесної перепалки і коли її віднесли айтішникам для видалення відео.

На ситуацію вже прореагували в українському суспільстві, зазначивши, що у Мецгера є зв’язки з президентом України Володимиром Зеленським, а також, що подібна поведінка у держслужбовців раніше призводило да відставки.

Також "Телеграф" писав, що на скандал відреагували в офісі Зеленського — тимчасову відставку там навали мінімальною мірою.

Теги:
#Відставка #Ексімбанк #Напад на журналістів #Схеми
Кількість нових хворих щодня — понад 12,5 тисячі.
Україна
За добу в Україні стало на три "помаранчеві" області більше (список)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кількість нових хворих щодня — понад 12,5 тисячі.
За добу в Україні стало на три "помаранчеві" області більше (список)
Дата публікації
Категорія
Україна та НАТО
Україна і НАТО: ймовірне посилення допомоги від Альянсу
Дата публікації
Категорія
Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова: танцювати набагато легше, аніж сидіти в журі, інші судді тільки й чекали, коли я спіткнуся
Дата публікації
Категорія
Журналіст та оператор "Схем" після нападу на них в "Укрексімбанку"
"Вичистіть все г*вно": з'явилося відео, як охорона за наказом глави "Укрексімбанку" напала на журналістів "Схем" і відібрала камери
Дата публікації
Категорія
Окрім канікул, школярі матимуть ще шість вихідних на державні та релігійні свята
Коли будуть канікули у школярів у цьому навчальному році: графік і точні дати