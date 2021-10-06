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Неприпустимо: у Зеленського відреагували на скандал з "Укрексімбанком"

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Кадр з відновленого відео Новина оновлена 06 жовтня 2021, 09:21
Кадр з відновленого відео

Офіс президента не виключає необхідність жорстких кадрових заходів.

Напад на журналістів програми "Схеми" в "Укрексімбанку" отримав офіційну оцінку від офісу президента України.

Її озвучив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Він зазначив, що обов’язок чиновників будь-якого рівня — коректно спілкуватися з журналістами і для цього існують напрацьовані формати, а модель поведінки від співробітників банку є неприпустимою.

Також в повідомленні на сайті Офісу президента йдеться про вжиття заходів проти голови правління банку. В ОП логічним бачать рішення про відсторонення Євген Мецгера з посади на час розслідування, щоб уникнути перешкод правосуддю. При цьому не виключають і більш жорстких кадрових заходів.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в українському суспільстві прореагували на ситуацію з тим, що у журналістів "Схем" в банку відібрали апаратуру, а коли її повернули, то відео було стертим. Багато коментаторів відзначали, що саме близькість голови правління банку до президента України Володимиру Зеленському дала йому почуття вседозволеності і це може вплинути на хід розгляду ситуації.

Нагадаємо, що відео вдалося відновити, на нього потрапила вся конфліктна ситуація — камера була постійно увімкнена.

Теги:
#Ексімбанк #Напад на журналістів #Схеми
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