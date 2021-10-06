Неприпустимо: у Зеленського відреагували на скандал з "Укрексімбанком"
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Офіс президента не виключає необхідність жорстких кадрових заходів.
Напад на журналістів програми "Схеми" в "Укрексімбанку" отримав офіційну оцінку від офісу президента України.
Її озвучив радник глави ОП Михайло Подоляк.
Він зазначив, що обов’язок чиновників будь-якого рівня — коректно спілкуватися з журналістами і для цього існують напрацьовані формати, а модель поведінки від співробітників банку є неприпустимою.
Також в повідомленні на сайті Офісу президента йдеться про вжиття заходів проти голови правління банку. В ОП логічним бачать рішення про відсторонення Євген Мецгера з посади на час розслідування, щоб уникнути перешкод правосуддю. При цьому не виключають і більш жорстких кадрових заходів.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в українському суспільстві прореагували на ситуацію з тим, що у журналістів "Схем" в банку відібрали апаратуру, а коли її повернули, то відео було стертим. Багато коментаторів відзначали, що саме близькість голови правління банку до президента України Володимиру Зеленському дала йому почуття вседозволеності і це може вплинути на хід розгляду ситуації.
Нагадаємо, що відео вдалося відновити, на нього потрапила вся конфліктна ситуація — камера була постійно увімкнена.
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