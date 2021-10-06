Укр

Недопустимо: у Зеленского отреагировали на скандал с "Укрэксимбанком"

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Кадр из восстановленного видео Новость обновлена 06 октября 2021, 09:21
Кадр из восстановленного видео

Офис президента не исключает необходимость жестких кадровых мер.

Нападение на журналистов программы "Схемы" в "Укрэксимбанке" получило официальную оценку от офиса президента Украины.

Ее озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что обязанность чиновников любого уровня — корректно общаться с журналистами и для этого существуют наработанные форматы, а модель поведения от сотрудников банка является недопустимой.

Также в сообщении на сайте Офиса президента идет речь о принятии мер против главы правления банка. В ОП логичным видят решение об отстранении Евгений Мецгера от должности на время расследования, чтобы избежать помех правосудию. При этом не исключают и более жестких кадровых мер.

Напомним, "Телеграф" писал, что в украинском обществе прореагировали на ситуацию с тем, что у журналистов "Схем" в банке отобрали аппаратуру, а когда ее вернули, то видео было стерто. Многие комментаторы отмечали, что именно близость главы правления банка к президенту Украины Владимиру Зеленскому дала ему чувство вседозволенности и это может повлиять на ход разбирательства ситуации.

Напомним, что видео удалось восстановить, на него попала вся конфликтная ситуация — камера оставалась включенной.

Теги:
#Эксимбанк #Нападение на журналистов #Схемы
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