Недопустимо: у Зеленского отреагировали на скандал с "Укрэксимбанком"

Офис президента не исключает необходимость жестких кадровых мер.

Нападение на журналистов программы "Схемы" в "Укрэксимбанке" получило официальную оценку от офиса президента Украины.

Ее озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что обязанность чиновников любого уровня — корректно общаться с журналистами и для этого существуют наработанные форматы, а модель поведения от сотрудников банка является недопустимой.

Также в сообщении на сайте Офиса президента идет речь о принятии мер против главы правления банка. В ОП логичным видят решение об отстранении Евгений Мецгера от должности на время расследования, чтобы избежать помех правосудию. При этом не исключают и более жестких кадровых мер.

Напомним, "Телеграф" писал, что в украинском обществе прореагировали на ситуацию с тем, что у журналистов "Схем" в банке отобрали аппаратуру, а когда ее вернули, то видео было стерто. Многие комментаторы отмечали, что именно близость главы правления банка к президенту Украины Владимиру Зеленскому дала ему чувство вседозволенности и это может повлиять на ход разбирательства ситуации.

Напомним, что видео удалось восстановить, на него попала вся конфликтная ситуация — камера оставалась включенной.